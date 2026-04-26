“Cosa NON è l’Intelligenza artificiale”: in biblioteca quattro incontri tutti da scoprire

C’è molta confusione oggi quando si parla di tecnologia, come se fossimo quasi sospesi tra un film di fantascienza e una realtà che non riusciamo a decifrare bene. Per questo motivo, la biblioteca comunale di San Severino ha deciso di ospitare un ciclo di incontri dal titolo emblematico: “Cosa NON è l’intelligenza artificiale”.

L’iniziativa si propone di “smontare” aspettative e paure che circondano l’algoritmo.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 28 aprile alle ore 18. Si partirà con una riflessione profonda: l’Intelligenza artificiale non è sempre… intelligente. Gli esperti spiegheranno la differenza tra il calcolo e il pensiero, svelando perché i software, pur sembrando brillantissimi, in realtà non capiscono quello che dicono.

Si proseguirà poi il 12 maggio (sempre alle ore 18) affrontando il lato umano, o meglio ancora, la mancanza di esso. L’Intelligenza artificiale non ha emozioni né coscienza ed è fondamentale imparare a non affidare scelte complesse a un codice matematico senza la necessaria supervisione dell’uomo.

Il 19 maggio, allo stesso orario, ci sarà un altro incontro, ma in questo caso l’attenzione si sposterà sul lavoro: l’IA non è un competitor da temere, ma

un’opportunità per potenziare le nostre capacità e competenze.

Infine, il 26 maggio, si chiuderà il cerchio guardando l’Intelligenza artificiale per quello che è veramente: uno strumento quotidiano capace di costruire un futuro consapevole.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questi eventi, con ingresso gratuito. Ma, dato che lo spazio in biblioteca è limitato e sono ammessi al massimo 30 posti per ciascun incontro, la prenotazione è obbligatoria. Potete riservare il vostro posto scrivendo via WhatsApp a Marco Perugini, Fondatore dell’Associazione “Nati nel Metaverso”, al numero 3487721583 o visitando il sito natinelmetaverso.org

Maria Cicconi