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L'Intelligenza artificiale al centro di un ciclo di incontri
L'Intelligenza artificiale al centro di un ciclo di incontri in biblioteca

“Cosa NON è l’Intelligenza artificiale”: in biblioteca quattro incontri tutti da scoprire

in Consigliati 26 Aprile 2026 110 Visite

C’è molta confusione oggi quando si parla di tecnologia, come se fossimo quasi sospesi tra un film di fantascienza e una realtà che non riusciamo a decifrare bene. Per questo motivo, la biblioteca comunale di San Severino ha deciso di ospitare un ciclo di incontri dal titolo emblematico: “Cosa NON è l’intelligenza artificiale”.

L’iniziativa si propone di “smontare” aspettative e paure che circondano l’algoritmo.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 28 aprile alle ore 18. Si partirà con una riflessione profonda: l’Intelligenza artificiale non è sempre… intelligente. Gli esperti spiegheranno la differenza tra il calcolo e il pensiero, svelando perché i software, pur sembrando brillantissimi, in realtà non capiscono quello che dicono.

Si proseguirà poi il 12 maggio (sempre alle ore 18) affrontando il lato umano, o meglio ancora, la mancanza di esso. L’Intelligenza artificiale non ha emozioni né coscienza ed è fondamentale imparare a non affidare scelte complesse a un codice matematico senza la necessaria supervisione dell’uomo.

Il 19 maggio, allo stesso orario, ci sarà un altro incontro, ma in questo caso l’attenzione si sposterà sul lavoro: l’IA non è un competitor da temere, ma
un’opportunità per potenziare le nostre capacità e competenze.

Infine, il 26 maggio, si chiuderà il cerchio guardando l’Intelligenza artificiale per quello che è veramente: uno strumento quotidiano capace di costruire un futuro consapevole.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questi eventi, con ingresso gratuito. Ma, dato che lo spazio in biblioteca è limitato e sono ammessi al massimo 30 posti per ciascun incontro, la prenotazione è obbligatoria. Potete riservare il vostro posto scrivendo via WhatsApp a Marco Perugini, Fondatore dell’Associazione “Nati nel Metaverso”, al numero 3487721583 o visitando il sito natinelmetaverso.org

Maria Cicconi

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