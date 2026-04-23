Per la visita del Presidente Mattarella modifiche alla viabilità e divieti già nella giornata di venerdì 24 aprile

Il Comune avvisa la cittadinanza che per consentire lo svolgimento delle celebrazioni e delle prove tecniche previste in vista della Cerimonia nazionale del 25 Aprile alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Polizia locale ha disposto una serie di modifiche alla viabilità e divieti di sosta nel centro urbano.

Dalle ore 8.30 di venerdì 24 aprile alle ore 15 di sabato 25 aprile chiusura totale al traffico e divieto di sosta in Piazza del Popolo, via Garibaldi e via Ercole Rosa (lato piazza).

Dalle ore 12 di venerdì 24 alle ore 15 di sabato 25 divieto di sosta ambo i lati in viale Mazzini (tratto via don Orione e via Matteotti); via Matteotti; via Eustachio; viale Bigioli (eccetto mezzi di soccorso, forze dell’ordine e disabili con contrassegno); via Cesare Battisti (dall’intersezione con la Piazza fino al civico 13).

Le restrizioni per il parcheggio seguiranno questi orari: dalle ore 8.30 di venerdì 24 alle ore 14 di sabato 25; divieto di sosta in viale Mazzini (tratto tra via Galilei e via Bramante) e in via G. Galilei.

Domani, venerdì 24 aprile, dalle ore 10.30 alle ore 15 viale Mazzini sarà chiuso al transito nel tratto compreso tra via Bramante e via G. Galilei. Il passaggio sarà garantito esclusivamente ai mezzi di soccorso, forze dell’ordine e trasporto pubblico locale (Tpl).