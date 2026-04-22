Studenti del “Divini” creano un test per rilevare l’intolleranza al lattosio

Un gruppo di studenti dell’Itts “Divini”, guidati dal prof Lorenzo Morresi insieme alle docenti Lorenza Battistini e Valeria Capri, ha realizzato un prototipo basato su Arduino per rilevare l’intolleranza al lattosio tramite il Breath Test, cioè misurando l’idrogeno nell’aria espirata.

Il progetto unisce chimica (digestione e fermentazione), fisica (diffusione dei gas) ed elettronica (sensori e programmazione).

Gli studenti hanno costruito il dispositivo con componenti accessibili e i risultati mostrano chiaramente i picchi di idrogeno tipici del malassorbimento, dimostrando il valore didattico del sistema, pur non essendo uno strumento medico.

Si tratta di un progetto innovativo che evidenzia l’importanza del metodo scientifico e della didattica multidisciplinare, pensato per essere replicato in altre scuole, promuovendo un apprendimento pratico che integra scienza, tecnologia e salute.

La notizia è stata pubblicata anche sulla rivista “Focus Scuola” (link in basso) e l’Istituto tecnico “Divini” è stato subito contattato dall’area marketing di Arduino.

Arduino è un piccolo computer che si può programmare e far interagire con altri dispositivi.