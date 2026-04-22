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Porgetto al "Divini" per rilevare l'intolleranza al lattosio
Porgetto al "Divini" per rilevare l'intolleranza al lattosio

Studenti del “Divini” creano un test per rilevare l’intolleranza al lattosio

in Cultura 22 Aprile 2026 1,209 Visite

Un gruppo di studenti dell’Itts “Divini”, guidati dal prof Lorenzo Morresi insieme alle docenti Lorenza Battistini e Valeria Capri, ha realizzato un prototipo basato su Arduino per rilevare l’intolleranza al lattosio tramite il Breath Test, cioè misurando l’idrogeno nell’aria espirata.

Il progetto unisce chimica (digestione e fermentazione), fisica (diffusione dei gas) ed elettronica (sensori e programmazione).

Gli studenti hanno costruito il dispositivo con componenti accessibili e i risultati mostrano chiaramente i picchi di idrogeno tipici del malassorbimento, dimostrando il valore didattico del sistema, pur non essendo uno strumento medico.

Si tratta di un progetto innovativo che evidenzia l’importanza del metodo scientifico e della didattica multidisciplinare, pensato per essere replicato in altre scuole, promuovendo un apprendimento pratico che integra scienza, tecnologia e salute.

La notizia è stata pubblicata anche sulla rivista “Focus Scuola” (link in basso) e l’Istituto tecnico “Divini” è stato subito contattato dall’area marketing di Arduino.

Arduino è un piccolo computer che si può programmare e far interagire con altri dispositivi.

Studenti creano un test per l’intolleranza al lattosio con Arduino

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