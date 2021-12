Volley sugli scudi: due vittorie e due primi posti in C maschile e D femminile

Dopo la prima partita del girone di ritorno, nel campionato regionale di serie C la Sios Novavetro vince 3-1 e resta da sola al comando del girone.

Partita molto intensa quella giocata tra le mura di casa contro la Travaglini Pallavolo Ascoli, squadra terza in classifica e pronta a dare battaglia alla capolista. Partono bene i ragazzi di coach Pasquali; nonostante diversi errori in battuta, riescono a strappare il set con il risultato di 25-19.

Nel secondo parziale i settempedani la spuntano, dopo un tiratissimo punto a punto, per 25-23. Nel terzo, invece, gli ospiti iniziano a giocare un’ottima pallavolo mettendo in seria difficoltà la Sios Novavetro. Nella mischia viene buttato Romitelli al posto di Marinozzi, ma nonostante il cambio gli ascolani si impongono per 21-25. Quarto set all’insegna dell’equilibrio. Ascoli prova il colpaccio e si porta sul 21-18, ma i ragazzi gialloblu tirano fuori gli artigli e vincono il set col parziale di 25-23.

Tre punti d’oro, fondamentali per la classifica, visto che confermano la squadra al primo posto nel girone.

Anche la Tormatic, in campo femminile, vince tranquillamente la partita valida come ottava giornata del campionato di serie D. Non esiste storia fin dall’inizio! Finisce 3-0 per le settempedane.

La Emmont Volley prova a mettere in difficoltà la squadra avversaria, non riuscendo però a imporsi nel gioco. Il primo set lo vince la Tormatic con il parziale di 22-25. Nei due set successivi il ritmo di gioco dettato dalle ragazze di coach Mosca cresce ancora, rendendo vani i tentativi di reazione della Emmont Volley. Con i parziali di 25-11 e 25-17 le ragazze gialloblu chiudono il match confermandosi ancora di più prima forza del campionato.