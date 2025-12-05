Settempeda, ai saluti Bernabei e Rango: college Usa aspetta Nicolas con borsa di studio

Tempo di partenze in casa Settempeda. Lasciano la squadra Euro Bernabei e Nicolas Rango. I due centrocampisti, per motivazioni differenti, salutano il gruppo e ora inizieranno una nuova fase della loro vita e carriera. Se per Bernabei ci potranno essere altre opportunità per continuare a giocare, per Rango si apre una nuova importante opportunità legata allo studio.

Nicolas, infatti, ha ottenuto una borsa di studio e presto partirà alla volta degli Stati Uniti per studiare in un college, occasione imperdibile per il numero 17 che dopo un anno e mezzo lascia la maglia biancorossa con queste parole: “Andarmene a metà stagione è un grande rammarico perché avrei voluto dare il mio contributo alla causa fino alla fine ed aiutare mister e compagni, ma l’occasione di andare a studiare in America è davvero troppo grande ed imperdibile. Ringrazio di cuore in primis la società fatta di dirigenti validi e soprattutto di persone vere e poi l’allenatore e i miei compagni con i quali c’è un legame molto bello e forte. Non posso non menzionare i tifosi che con la loro presenza costante allo stadio danno un contributo enorme con il loro tifo incessante”.

“In questo anno e mezzo – prosegue Nicolas – sono cresciuto tantissimo sotto tutti i punti di vista e per questo ringrazio davvero ogni persona incontrata e conosciuta a San Severino. Anche da molto lontano continuerò a seguire la squadra facendo il tifo. Spero che questo possa essere solo un arrivederci. Forza Settempeda”.

Per Bernabei, invece, arriva un momento in cui “staccare” dal calcio e prendersi una pausa per rigenerarsi e magari poi tornare in campo con voglia e buoni propositi: “E’ soltanto una scelta personale non ci sono altre ragioni – dice Euro -. Ho sentito il bisogno di fermarmi e vedremo quello che potrà arrivare in futuro. Voglio ringraziare davvero tutti: la dirigenza, che non mi ha mai fatto mancare nulla, il mister, lo staff medico, i compagni con i quali ho instaurato un rapporto splendido. Sono stato a San Severino pochi mesi, ma mi sono trovato alla grande e lascio un ambiente eccezionale dove ho legato con ogni persona conosciuta. Un saluto affettuoso va ai tifosi e in particolare ai ragazzi dei Boys che sono eccezionali e che danno tanto sostegno alla squadra e mettono tanta passione in ogni partita. Auguro ogni bene al gruppo e alla società sperando che possano raggiungere gli obiettivi prefissati. Forza Settempeda”.