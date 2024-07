Sarà un “Under” a difendere la porta della Settempeda: Mattia Braghetti

La Settempeda ha il suo nuovo numero uno. Si tratta di Mattia Braghetti. La scelta è caduta su di un profilo molto giovane (classe 2006) e quindi sulla soluzione di avere un under tra i pali. Scelta interessante quella della dirigenza biancorossa che in questo modo vuole sfruttare la possibilità di avere in campo un over in più, ma si è andati anche sul sicuro visto che Braghetti viene considerato un talento e un ottimo prospetto.

Il portiere jesino arriva dall’Ancona, società in cui ha fatto (a parte una parentesi al Matelica) tutta la trafila nel settore giovanile diventando l’anno scorso titolare della Primavera e avendo anche l’opportunità di essere chiamato in prima squadra per gli allenamenti e non sono mancate alcune convocazioni in serie C. Le referenze su Braghetti sono tutte ottime e fanno credere che sia pronto per affrontare il primo campionato fra i “grandi” anche se come è ovvio che sia dovrà crescere, migliorare e fare esperienza.

Tutte cose che Mattia sa e che ha sottolineato dopo aver firmato con la Settempeda con le prime parole da neo biancorosso: “Inizia per me una nuova e importante fase della carriera e so che non sarà semplice, ma sono pronto a lavorare duramente per ottenere il meglio e per mettermi in luce in questa stagione che mi vedrà in un campionato “vero”. Sono pronto a dare tutto e sono desideroso di fare bene. Voglio puntare il più in alto possibile”.

Arrivi dall’Ancona dove hai avuto modo di vivere anche l’esperienza in prima squadra…

“Sì, è stata una stagione formativa e una bellissima esperienza perché ho avuto modo di imparare molto grazie ad allenatori preparati e grazie al fatto di essermi allenato con compagni molto forti. Ho cercato di cogliere qualcosa di utile da tutto questo per poter avere benefici in futuro nel corso della mia carriera”.

Mattia, puoi descriverti come portiere?

“Direi che posso definirmi bravo tra i pali e nei lanci lunghi per far partire l’azione. Inoltre credo che una delle mie qualità principali sia quella di non sentire troppo la pressione della partita”.

Fra pochi giorni si comincia. Sei pronto?

“Sono prontissimo e molto carico quindi non vedo l’ora di iniziare la stagione, di allenarmi e di conoscere ambiente e compagni. Sono orgoglioso di essere stato chiamato e scelto da questa società che è storica e importante. Ho sposato in pieno il progetto che mi è stato presentato e sono convinto che la scelta fatta possa essere quella giusta e utile per la mia crescita come calciatore”.

