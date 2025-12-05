L’Itts scala le classifiche nazionali e “La notte del Divini” apre le porte della nuova sede

San Severino celebra i risultati di eccellenza conseguiti dai suoi istituti di istruzione secondaria superiore, come attestato dalla recente pubblicazione della classifica Eduscopio.it 2025, la piattaforma della Fondazione Agnelli che analizza i dati aggiornati sulle scuole superiori di tutta Italia.

L’Itts “Eustachio Divini”, in particolare, si è distinto in modo eccezionale, risultando la migliore scuola dell’intera provincia per quanto riguarda l’indicatore dell’occupazione post-diploma, con una lodevole percentuale del 72%.

La classifica di Eduscopio, che per l’edizione di quest’anno ha analizzato i dati di oltre 1,3 milioni di diplomati di 8.150 scuole, valuta per gli istituti tecnici e professionali la percentuale di diplomati che hanno lavorato per almeno sei mesi nei primi due anni successivi al conseguimento del diploma (analizzando gli anni scolastici 2019-20, 2020-21, 2021-22). L’esito conferma la qualità della formazione offerta dal “Divini” e la sua stretta connessione con le esigenze del mercato del lavoro.

Il primo cittadino settempedano Rosa Piermattei ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per il risultato raggiunto, mentre il dirigente del “Divini”, Sandro Luciani, ha accolto la notizia con entusiasmo: “Siamo felici di questa conferma. Chi frequenta la nostra scuola sa che può contare su un’ottima preparazione al mondo del lavoro e su un’altrettanto ottima introduzione all’università. Si possono scegliere cinque specializzazioni, ma in genere il mondo del lavoro prende comunque un tecnico diplomato e poi lo specializza casomai successivamente”.

Il dirigente Luciani conferma inoltre che l’istituto sta vivendo un periodo molto positivo e conta, per il prossimo anno scolastico, di superare i 700 iscritti grazie anche alla nuova sede, le cui porte vengono aperte oggi, venerdì 5 dicembre, dalle ore 17 con la manifestazione “Notte del Divini” (fino alle 22.30).

L’evento, a ingresso libero, rappresenta l’occasione per studenti, famiglie e cittadini di conoscere da vicino l’istituto e le opportunità di studio e professionali che offre.

La serata si apre alle 17 con una visita guidata alla nuova sede scolastica, un momento atteso che segna il completo trasferimento dell’Istituto nel nuovo plesso dopo il sisma.

Alle 17.30 si tiene l’intitolazione del laboratorio di informatica a “Lorenzo Lambertucci”.

Il momento centrale dell’iniziativa è alle 18.30 con la tavola rotonda dal titolo “La scienza è donna, donne per la scienza”, nell’Aula magna.

L’incontro sarà moderato da Sara Santacchi e vedrà la partecipazione di quattro relatrici d’eccezione: Luigia Carlucci Aiello, ambasciatrice dell’Università La Sapienza di Roma che interverrà sul tema “Intelligenza artificiale al femminile”, di Carolina Giorgetti, ricercatrice del Cnrs dell’Ecole Normale Superiore Psl di Parigi, Francia, che presenterà “L’eredità dell’Appennino: la curiosità di una giovane geologa”, di Cinzia Mannozzi della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute Unicam che approfondirà il tema: “Oltre i fornelli: la scienza degli alimenti al femminile” e, per concludere, di Federica Cianficconi che racconterà di Fernanda Cianficconi e della sua vita per la scienza tra entomologia e tricotteri.

Dalle ore 20 “Divini Lab Night” esperienze per gli studenti per scoprire la scuola giocando. L’iniziativa è dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che, attraverso giochi e attività divertenti, potranno esplorare i laboratori e conoscere gli indirizzi dell’Istituto.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Università di Camerino.

Per maggiori informazioni www.divini.edu.it oppure tel. 366 6013835.