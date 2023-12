Alberto Cartuccia Cingolani, il pianista prodigio che incanta il pubblico

Ha incantato tutti nel suo concerto per “Un Natale di musica e solidarietà” il giovanissimo pianista prodigio Alberto Cartuccia Cingolani che si è esibito sul palco del Feronia l’antivigilia di Natale.

La serata, proposta dal Rotary Club Tolentino, di cui è presidente il settempedano Giorgio Zaganelli, faceva parte del cartellone “E’ Natale!” ideato dall’Amministrazione settempedana in collaborazione con la Pro loco e con i Teatri di Sanseverino diretti da Francesco Rapaccioni. Sulle musiche di Mozart, Rachmaninov, Beethoven e altri compositori, l’enfant prodige del piano è stato lungamente applaudito.

I proventi dello spettacolo saranno ora destinati a diverse iniziative promosse dal Rotary a favore dei giovani e, in particolar modo, per la campagna Polioplus del Rotary international, e i progetti dell’associazione Sorrisi per l’Etiopia che si concentrano sulla promozione della salute, dell’istruzione e dello sviluppo sostenibile in Etiopia per il tramite dell’associazione Alessio, Luca e Cristina, nata nel ricordo di tre giovanissimi settempedani deceduti in un incidente d’auto.

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa – dice il presidente del Rotary, Giorgio Zaganelli – perché potremo destinare il ricavato della serata a sostegno di progetti importanti che il nostro Club ha pensato di portare avanti, su proposta mia e di Maria Teresa Cristini, fino al prossimo giugno, quando l’attuale presidenza e direttivo termineranno il proprio mandato. Progetti che sono rivolti anche alla Scuola Primaria, alla Scuola Secondaria e all’Itts ‘Divini’ di San Severino”.

Nato il 5 aprile 2017 a Macerata, Alberto Cartuccia Cingolani ha mostrato una straordinaria predisposizione per la musica fin dai suoi primi anni di vita. È durante il primo lockdown del 2020, insieme alla mamma Alessia, diplomata in canto al Conservatorio di Pescara, che Alberto ha iniziato a esplorare il mondo della musica attraverso piccoli giochi e canzoncine sulla tastiera. Le sue doti sono emerse rapidamente, supportate da un orecchio assoluto evidente già all’età di soli 3 anni. Nel corso del 2021, ha partecipato a competizioni pianistiche internazionali online, ottenendo risultati straordinari per la sua giovane età. Sotto la guida premurosa della mamma, Alberto ha accumulato un notevole numero di premi, ben 40, molti dei quali “assoluti”, in competizioni nazionali e internazionali per diverse categorie di età.