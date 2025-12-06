Unione montana: calendario 2026 dedicato alla Riserva naturale del San Vicino

L’Unione montana ha realizzato un calendario per l’anno 2026 interamente dedicato alla valorizzazione e alla promozione della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, attraverso una serie di scatti mozzafiato.

Ogni mese del nuovo anno è impreziosito dalle straordinarie immagini del fotografo Mirko Paganelli, che ha saputo catturare la bellezza, i colori e le atmosfere uniche di questo inestimabile patrimonio naturalistico.

Un vero e proprio omaggio a a questo “Paradiso delle Marche”: la Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, istituita nel 2009, rappresenta una parte significativa della dorsale marchigiana nella provincia di Macerata. La sua estensione territoriale di circa 1.500 ettari racchiude un’area cruciale compresa tra la valle del fiume Esino a nord e quella del Potenza a sud, interessando i Comuni di Apiro, Gagliole, Matelica e San Severino.

L’Unione montana, ente gestore della Riserva, ha voluto sottolineare con questa iniziativa l’alto valore ambientale, naturalistico, storico, archeologico e culturale che questo territorio rappresenta per l’intera area circostante. Dalle faggete secolari di Canfaito alle creste panoramiche del San Vicino, il calendario è un invito a scoprire questo straordinario habitat per diverse specie.

Attraverso le immagini di Mirko Paganelli, l’Unione montana intende sensibilizzare cittadini e visitatori sulla necessità di tutelare e fruire in modo sostenibile un ecosistema così ricco e fragile. Inoltre invita tutti a consultare il sito ufficiale per scoprire le opportunità offerte dalla Riserva e pianificare escursioni: www.riservamontesanvicino.it