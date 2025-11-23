Fondazione Claudi e Centro “Tule”: workshop su “Turismo letterario tra poesia e luoghi”

“Turismo letterario tra poesia e luoghi”: è il titolo del workshop che la Fondazione Claudi di Serrapetrona e il “Tule” (Centro per il turismo letterario) dell’Università per Stranieri di Perugia organizzano da venerdì 28 a domenica 30 novembre a Palazzo Claudi di Serrapetrona. L’interessante corso di formazione – tenuto da docenti e professionisti di alto livello nazionale – è rivolto in particolare a operatori del settore turistico, amministratori e dipendenti di pubbliche amministrazioni, studenti universitari (cui saranno riconosciuti crediti formativi) e operatori di associazioni e fondazioni culturali. L’obiettivo è riflettere sul turismo letterario e confrontarsi sulla promozione territoriale attraverso la letteratura nelle Marche, partendo dalla realtà di Serrapetrona dove ha sede la Fondazione Claudi che sta dedicando ricerche e studi sull’opera del poeta Claudio.



L’iniziativa è suddivisa in sezioni tematiche, strettamente collegate tra loro.

Dopo i saluti del presidente della Fondazione Claudi, professor Massimo Ciambotti, e del presidente del Centro “Tule”, professor Giovanni Capecchi, la prima sezione – in programma il venerdì pomeriggio – sarà dedicata a interventi di carattere introduttivo, incentrati sulla figura di Claudio Claudi e sui luoghi a lui cari, sul turismo letterario e culturale nell’Italia di oggi e sull’esperienza dei Parchi Letterari, con la presentazione di case history del centro e sud Italia. La giornata si concluderà con la visita alla mostra dedicata a Claudio Claudi.

Il sabato, invece, verranno affrontate tematiche riguardanti lo storytelling e la creazione di itinerari tematici a partire dai testi dell’autore per introdurci nel mondo degli ecosistemi digitali e sugli aspetti economici del turismo letterario. Nel pomeriggio verranno visitate Serrapetrona e la cantina Alberto Quacquarini con gli appassimenti dell’uva, la degustazione poetico-filosofica dei prodotti dolciari e della Vernaccia di Serrapetrona Docg. In serata ci sarà lo spettacolo prodotto dalla Fondazione Claudi “Più della tua ombra. Tessiture di parole e voci a partire da Claudio Claudi”, con Serena Abrami, Gabriele Codoni, Monica del Carpio, Frank Micucci.

La domenica mattina, infine, sarà interamente dedicata a un laboratorio guidato per la creazione di itinerari letterari.

Per informazioni telefonare al numero 339 4800381 (segreteria) oppure scrivere a formazione@fondazioneclaudi.it.