Marzia Giachetta si laurea in Terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva con una tesi sul Judo

La giovane Marzia Giachetta ha conseguito la laurea in Terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva all’università Politecnica delle Marche (Facoltà di Medicina e Chirurgia), presentando una tesi davvero speciale: “Il Judo nel trattamento neuropsicomotorio: potenziamento della regolazione emotiva e training sulle funzioni esecutive”.