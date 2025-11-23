Ultime news
Marzia Giachetta si laurea in Terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva con una tesi sul Judo

La giovane Marzia Giachetta ha conseguito la laurea in Terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva all’università Politecnica delle Marche (Facoltà di Medicina e Chirurgia), presentando una tesi davvero speciale: “Il Judo nel trattamento neuropsicomotorio: potenziamento della regolazione emotiva e training sulle funzioni esecutive”.
Il suo studio sperimentale dimostra come il Judo, inserito in un contesto terapeutico e strutturato, possa diventare un potente strumento per favorire lo sviluppo delle funzioni esecutive, della regolazione emotiva e delle competenze relazionali nei bambini in età prescolare.
Un bellissimo esempio di come questa disciplina sportiva possa andare oltre il tatami, diventando anche un mezzo educativo e riabilitativo di grande valore.
Alle neodottoressa Marzia Giachetta – che da atleta indossa la cintura nera di Judo – giungano le felicitazioni di amici e familiari.
