Settempeda, in difesa arriva Giorgio Zappasodi dal Matelica

Inizia a prendere sempre più forma il reparto arretrato della Settempeda con l’inserimento del secondo tassello. Stiamo parlando di Giorgio Zappasodi che è il quarto volto nuovo che arriva in maglia biancorossa. Il classe 2003 ascolano è infatti ufficialmente un nuovo giocatore della Settempeda. Arriva dal Matelica, dove ha militato nelle ultime tre stagioni (un campionato vinto). In precedenza Zappasodi ha avuto esperienze in società della sua terra dove è cresciuto calcisticamente a livello giovanile ovvero con Monticelli, Piceno Football Team e Sambenedettese (con alcune “panchine” in prima squadra in serie D). Adesso Giorgio scende di categoria e lo fa con grande entusiasmo e voglia per giocare con i colori biancorossi e agli ordini di mister Pierantoni.

Zappasodi, protagonista di recente con la squadra del Cus Camerino con cui ha vinto i Cnu (con lui anche il futuro compagno Giorgio Pagliari, peraltro con i gradi da capitano), è un difensore poliedrico che sa adattarsi a diversi moduli e che non disdegna di giocare la palla ed impostare da dietro; altra qualità poi quella in marcatura con una spiccata aggressività sugli attaccanti avversari.

Le prime parole di Giorgio Zappasodi sono sulla scelta compiuta: “Non ci sono stati problemi di sorta, nel senso che l’accordo l’abbiamo trovato subito , con grande velocità. Ho avuto modo di parlare con i dirigenti e con il mister ed il progetto che mi è stato presentato mi ha convinto e mi è piaciuto. Sono contento della scelta e penso che la Settempeda possa essere la soluzione migliore per me”.

Scendi di categoria: “Sì, ho preso questa decisione con fermezza e convinzione. Lascio Matelica, che considero come la mia seconda casa, ma il desiderio è quello di giocare con continuità per poter dimostrare il mio valore e le mie qualità. Credo di poter fare bene in un campionato come quello di Promozione e di poter essere protagonista con compagni e squadra. Voglio mettermi in gioco e fare in modo che tutti vedano il vero Zappasodi e quindi l’obiettivo è disputare una bella stagione puntando a rendere al meglio”.

