La Settempeda muove la classifica con un bel pari (1-1) conquistato a Monturano

Interrompe la serie negativa la Settempeda che torna ad incamerare punti muovendo la classifica e confermando il quinto posto. Arriva un buon pari sul difficile campo del Monturano al termine di una prestazione positiva che conferma come il recente periodo sia stato difficile solo per i risultati e non certamente per gioco, motivazione e convinzione. Biancorossi che hanno provato a fare la partita, condotta a lungo, gestendo palla per lunghi tratti e provando a cogliere il bottino pieno per quasi l’intera ripresa, ma il successo alla fine non è arrivato ma resta un pareggio che può essere considerato equo e che va accettato considerando il pomeriggio nel suo complesso ed i vari ostacoli presenti (freddo pungente, pioggia battente, terreno sintetico, avversario ostico e il peso delle due sconfitte consecutive). Il match viene deciso nel secondo tempo con le due reti su palla inattiva (corner e punizione) con il vantaggio trovato dal bomber Moretti che aveva illuso il Monturano e poi il pareggio di capitan Quadrini per la Settempeda che sigilla il punteggio sull’1-1 che durerà fino al 90’ dopo una sfida intensa, combattuta e che ha visto azioni interessanti.

La cronaca

Freddo intenso e pioggia incessante fanno da contorno alla sfida dal sapore play off tra Monturano (quarto) e Settempeda (quinta) che scendono sul terreno in sintetico pesante e zuppo d’acqua. Si gioca regolarmente e tutto sommato in condizioni accettabili. Ritmi subito frenetici. I biancorossi fanno possesso e manovrano alla ricerca di varchi utili; i bianco blu organizzati e compatti attendono e ripartono. Nei primi minuti si vedono alcuni tentativi dalla distanza, confidando nell’aiuto del terreno scivoloso che possa ingannare i portieri, ma sono velleitari e non danno preoccupazioni ai due numeri uno. Il destro al 13’ di Santarelli è l’esecuzione più pericolosa con destro sotto la traversa e parabola insidiosa che Marchegiani va ad alzare in angolo con un gran volo. La replica ospite è affidata a Perez ma il suo destro è impreciso. Si lotta su ogni pallone e le occasioni più nitide giungono nel finale di tempo. Al 40’ l’azione manovrata della Settempeda è conclusa dal rasoterra di Borgiani che Sandroni respinge con il piede. Al 44’ è invece Thiam a provare un tiro piazzato verso l’angolino che Marchegiani devia in tuffo con bello stile. L’intervallo va per le lunghe e la causa è un malore a causa del freddo che ha colpito uno dei due assistenti e così con 20’ di ritardo si riparte con dirigenti delle due squadre a fare da guardalinee. Ripresa subito vivace con Montanari che scarica il sinistro dalla distanza, Sandroni in qualche modo ribatte, arriva Tulli che calcia andando a colpire il palo esterno. Al 5’ fuga di Moretti che tira in corsa trovando la replica puntuale e brillante di Marchegiani. Angolo. Pallone in area, la difesa non riesce a rinviare e Moretti da pochi passi gira in porta portando avanti i suoi. Passano pochi minuti e il Monturano trova una ripartenza importante con Thiam che viene lanciato in area ma l’attaccante perde il tempo per calciare consentendo ai difensori di liberare l’area. Da qui inizia il forcing dei biancorossi che occupano la metà campo altrui per cercare la rimonta. Non si registrano grosse chance e palle gol nitide. Per trovare il meritato pareggio della Settempeda serve una palla inattiva. Minuto 29. Punizione dai ventidue metri circa dalla porta monturanese che Quadrini esegue con un bel destro che scavalca la barriera e si infila a fil di palo dopo il tocco di Santoro che si getta in tuffo ma non evita il gol del capitano avversario. Nell’ultimo quarto d’ora il tema tattico resta invariato: Settempeda che manovra e occupa la metà campo fermana provando ad ottenere i tre punti ma arriva solo qualche tentativo ma c’è poca incisività; Monturano che tiene bene il campo, nel recupero un paio di situazioni da corner portano un po’ di apprensione dalle parti dell’ottimo Marchegiani, e arriva al 94’ portando a casa un punto che rende l’idea per quello che si è visto in campo e che viene accettato anche dalla Settempeda che conferma il quinto posto.

MONTURANO-SETTEMPEDA 1-1

MARCATORI: st 2’ Moretti, 29’ Quadrini

MONTURANO: Sandroni, Adami, Cassetta, Petruzzelli, Muzi, Marini, Milozzi (36’ st De Carolis), Moretti, Ripa (37’ st Capriotti), Thiam (12’ st Panichi). A disp. Tosi, Finucci, Fabi, Santini, Ezzaitouni, Rinaldesi. All. Poggi

SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi (13’ st Dolciotti), Montanari, Pagliari, Dutto, Zappasodi, Quadrini (45’ st Sigismondi), Borgiani (13’ st Monachesi), Tulli (40’ st Meschini), Perez, Compagnucci (36’ st Ammora). A disp. Giulietti, Amici, Eugeni, Monachesi, Bernabei. All. Pierantoni

ARBITRO: Chenouf di Pesaro. Assistenti: Bruscantini e Riggio di Macerata

NOTE: ammoniti Perez, Moretti, Dutto, Sandroni, Dolciotti. Angoli 6-4. Recupero st 4’

Roberto Pellegrino