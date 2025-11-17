Wedding internazionale: la rivista “Elle Spose” racconta un matrimonio speciale a Villa Teloni

Le Marche si confermano terra di eccellenza per il destination wedding di lusso. A sancirlo è uno speciale di Elle Spose, la prestigiosa rivista femminile diretta da Manuela Ravasio, che in occasione del suo 15esimo anniversario ha dedicato un ampio servizio a un matrimonio da sogno: “Nozze romantiche e bucoliche nel cuore delle Marche per Federica e Lorenzo”.

Il reportage mette in luce il fascino dei luoghi scelti dagli sposi. La solenne cerimonia religiosa è stata celebrata nella storica Basilica di San Lorenzo in Doliolo a San Severino, dove la coppia ha fatto il suo ingresso accompagnata dai propri figli.

Il ricevimento nuziale si è tenuto a Villa Teloni, una magnifica dimora storica immersa nella campagna settempedana, che offre una splendida vista panoramica sulle verdi colline e gli azzurri monti di leopardiana memoria.

L’evento è stato curato dalla wedding planner Tatiana Tabanelli. L’allestimento ha previsto lunghi tavoli imperiali in legno decapato bianco, splendidamente decorati con composizioni floreali nelle sfumature del rosa, fucsia e verde lime. Il momento culminante, il taglio della torta, è stato accompagnato da fontane di luce e spettacolari fuochi d’artificio.

Gli abiti scelti dalla sposa hanno enfatizzato l’eleganza dell’evento: una silhouette a sirena firmata Elie Saab per la cerimonia e un mini abito di Viktor & Rolf per il party.

L’attenzione di una testata di rilievo come Elle Spose riflette il crescente posizionamento della regione nel mercato internazionale dei matrimoni.

Beatrice Teloni, direttrice di Villa Teloni, struttura gestita dal gruppo Teloni.eu, commenta con orgoglio il trend.

“Ogni anno apriamo le porte di ‘casa nostra’ che diventa la casa delle tantissime coppie di sposi che da tutto il mondo ci raggiungono per pronunciare il loro sì. Questo ci ripaga di tanti sforzi ma, soprattutto, ci riempie di un grandissimo orgoglio perché la nostra sta diventando davvero una terra magica per quel che riguarda i matrimoni in Italia. Va da sè che anche molti italiani scelgono le nostre strutture”.

Beatrice Teloni segue tutti i matrimoni nelle tante dimore che il gruppo Teloni.eu gestisce e dove gli stranieri e gli italiani vengono accolti anche per affitti settimanali, eventi aziendali e cerimonie di ogni tipo: “La nostra clientela è molto ampia, non vendiamo solo luxury visto che ci siamo specializzati anche negli eventi, da quelli aziendali a quelli più a tema con proposte davvero uniche al mondo. Quel che ci interessa è donare sogni, che si tratti di matrimoni o di altri eventi poco importa, e ci facciamo in quattro perché questo avvenga”.

Beatrice Teloni sottolinea che l’obiettivo è offrire “esclusività intesa come sogno da regalare”, una filosofia che da sempre anima il progetto aziendale.

In questa ottica le Marche si presentano molto bene in un contesto in continua crescita. I numeri parlano chiaro: il settore del destination wedding in Italia, e nelle Marche in particolare, continua a registrare cifre record: la recente Borsa del matrimonio in Italia ha confermato che il fatturato generato dalle nozze di stranieri nel 2024 in Italia è stato di quasi 1 miliardo di euro, con la prospettiva di un’ulteriore crescita per l’anno corrente.

“Gli stranieri – spiega ancora Beatrice Teloni – cercano in Italia non solo una cerimonia, ma una vera e propria esperienza immersiva nell’italianità che spesso si estende su più giorni, includendo eventi pre-matrimonio e post-matrimonio, escursioni e degustazioni. Gli stranieri che scelgono l’Italia per il proprio matrimonio cercano un’esperienza che vada oltre la semplice cerimonia: desiderano un evento memorabile e personalizzato, immerso nell’atmosfera unica e romantica che solo il nostro Paese al mondo, e in questo le Marche sono davvero uniche, sa offrire”.