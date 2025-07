Decimo volto nuovo in casa Settempeda: è l’esterno Alessandro Monachesi

Il decimo acquisto estivo della Settempeda è un altro esterno di ruolo, con piede mancino e che andrà a far parte dei tanti under che saranno presenti in organico. Si tratta del 2007 Alessandro Monachesi punto di forza della Juniores della Maceratese, società dalla quale arriva. Per lui è la prima vera esperienza in un campionato importante e farà il suo “debutto” tra i grandi in una prima squadra. Un salto significativo per Alessandro che potrà crescere e migliorare giocando partite impegnative ed allenandosi insieme a mister Pierantoni e ai nuovi compagni. L’ultimo arrivato in maglia biancorossa non vede l’ora di iniziare e queste sono le sue prime parole da giocatore della Settempeda. “Vengo dalla Maceratese – dice – dove sono cresciuto. Ho affrontato tutte le tappe del settore giovanile facendo nelle ultime tre stagioni Allievi e Juniores. Amo giocare sulla sinistra, anche perché sono mancino naturale. Non ho difficoltà a giostrare su tutta la fascia. Tatticamente sono cresciuto tanto nell’ultima stagione perché ho avuto modo di giocare in più posizioni: esterno alto, mio ruolo da sempre, e poi anche da terzino, una novità assoluta per me, ma devo dire che mi sono trovato molto bene nel ruolo e il fatto di stare qualche metro più indietro non mi dispiace affatto. Sono contentissimo della chiamata ricevuta e non ho avuto dubbi nell’accettare la Settempeda, squadra conosciuta e di valore nella quale conto di fare bene e di mettermi in mostra. Confido che con questa rosa si possa fare un ottimo campionato”.

Roberto Pellegrino