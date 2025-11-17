Metti una sera a cena quelli del 1985… E’ festa grande per i quarantenni settempedani

I quarantenni di San Severino si sono ritrovati per festeggiare insieme il loro traguardo degli… anta! Una serata magica, trascorsa in allegria prima allo Scuriatti Bar e poi al Ristorante da Francesco, a Taccoli, tra aneddoti, battute, musica, brindisi e l’immancabile torta…

Nel corso della cena gli oltre cinquanta partecipanti hanno scritto un biglietto d’augurio per il futuro, lo hanno poi inserito tutti in un’elegante scatola che è stata debitamente sigillata e che verrà riaperta soltanto fra 10 anni, cioè quando questo fantastico gruppo di settempedani si ritroverà di nuovo insieme per celebrare degnamente il mezzo secolo di vita.