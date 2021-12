Basket: terzo successo di fila per i ragazzi della Rhutten

La Rhütten non fa sconti e centra con un margine di 30 lunghezze (73-43) il terzo successo di fila che le consente di portarsi a metà classifica nel torneo di serie D regionale dopo un avvio di campionato che aveva visto i biancorossi raggranellare la miseria di 2 punti in cinque gare. La terza vittoria consecutiva è di platino sia perché permette ai settempedani di staccare i diretti avversari in graduatoria generale, sia anche perché matura al termine di un derby, confronto sempre temibile, anche se la formazione vigorina è sembrata accusare limiti d’esperienza ed ha lamentato qualche assenza che ha consentito a capitan Cruciani e soci di prendere il largo fin da subito. Dal 20-12 del primo quarto si è passati al 31-15 di metà gara ed al comodo 56-25 per i padroni di casa a fine terzo periodo. «I ragazzi stanno cercando di mettere in pratica ciò che si fa duramente in allenamento – ha commentato coach Alberto Sparapassi nell’immediato dopo gara – ed i fatti cominciano a darci ragione. Abbiamo avuto il match sempre in pugno e vissuto una buona serata al tiro. Peccato soltanto per il 4/14 nei tiri liberi». Sugli scudi il play Luciani, autore di 20 punti con 4 tiri pesanti in una serata da incorniciare. Da rilevare l’esordio stagionale del pollentino Cingolani (8 punti per lui) e del camerte Carboni. Sabato alle 18 la Rhütten farà visita al Basket Fermo vice capolista con l’obiettivo di continuare a… salire.

RHÜTTEN SAN SEVERINO: Luciani 20 (4 tiri da 3 punti), Severini 1, Massaccesi 8 (1t. da 3p.), Potenza 10, Tortolini 11, Fucili 8, Cruciani 7 (1t. da 3p.), Cingolani 8, Cobanay 2, Carboni, Grillo. All. Sparapassi

VIGOR MATELICA: Pallotta 4, Brugnola 13, Poeta 10, Bravetti 1, Cingolani 4, Salvucci 6, Magnatti 2, Strappaveccia 3. All. Porcarelli

NOTE: progressivi: 20-12/31-15/56-25.

Luca Muscolini