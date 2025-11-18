L’IC Padre Tacchi Venturi al fianco dell’Unicef: donati i proventi del mercatino

Più di 2.300 euro raccolti con il mercatino dell’usato di domenica scorsa in Piazza del Popolo da parte dei solerti scolari ed alunni dei tre ordini di scuola dell’Ic Padre Tacchi Venturi verranno donati giovedì prossimo dalla dirigente Catia Scattolini alla presidente provinciale Unicef, dottoressa Patrizia Scaramazza, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini. Inoltre, giovedì la facciata del Municipio, in Piazza del Popolo, sarà illuminata di azzurro per ricordare i diritti dei bambini.

Sulla piattaforma simbolo della città, tra l’altro, dalle 17.30 alle 19 del 20 novembre si susseguiranno interventi, flash-mob ed altre attività per rimarcare le battaglie a favore dei bambini e degli adolescenti da parte dell’Agenzia delle Nazioni unite che opera in tutto il mondo dal momento della sua fondazione, nel 1946. Tornando al mercatino di domenica scorsa, un esercito di alunni è stato impegnato per giorni, sotto la guida degli insegnanti, in particolare della referente del progetto, la prof. di lettere Valeria Colafrancesco, nel prepararlo e nell’attuarlo in proficua sinergia con il Comune. Accogliendo una proposta del Consiglio comunale dei Ragazzi, che insieme a tutto l’Ic Tacchi Venturi è da anni impegnato nel progetto “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” proposto dal ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla stessa Unicef, infatti, l’Amministrazione settempedana ha concesso l’uso del loggiato di piazza del Popolo per l’organizzazione di un Mercatino di economia circolare il cui ricavato delle offerte raccolte, come detto, sarà destinato all’Unicef.

I ragazzi, affiancati dai docenti, si sono dimostrati tanto convincenti da collezionare una cifra considerevole. In dettaglio, l’Infanzia ha totalizzato 248 euro, la Primaria, che ha recitato la parte del leone, ha superato quota mille, raggiungendo 1.307 euro, mentre la Secondaria non è stata da meno con 828 euro e la sezione A particolarmente ispirata nelle proposte, tanto da monetizzare ben 218,50 euro, cifra top di tutte le cinque sezioni delle ex medie. «Niente paura neanche per i capi di abbigliamento che non hanno trovato acquirenti – ricorda infine la dirigente Catia Scattolini – perché non andranno perduti in quanto saranno donati all’Associazione Help Sos Salute e famiglia ed alla Caritas diocesana, a vantaggio di chi ne avrà bisogno». Intanto giovedì avverrà la consegna dell’offerta ricavata dal mercatino da parte della preside Scattolini alla presidentessa provinciale Unicef Scaramazza. Per chiudere il cerchio con la soddisfazione di tutti.

