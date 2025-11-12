“Prevenzione oncologica e alimentazione”: sabato il convegno nella Sala Italia

Sabato 15 novembre, dalle 17 alle 18.30, la Sala Italia ospita il convegno su “Prevenzione oncologica e alimentazione: scegliere bene per vivere meglio”, un appuntamento aperto a tutti e dedicato alla prevenzione contro il cancro attraverso scelte consapevoli a tavola e nello stile di vita quotidiano.

Il convegno è promosso dall’Associazione Help Sos Salute e Famiglia Odv, con il patrocinio del Comune e dell’Ast di Macerata. Interverranno il dottor Luca Faloppi, direttore dell’Oncologia ambulatoriale e Day hospital di Camerino e San Severino, e la dottoressa Elisa Pelati, dietista nutrizionista e consigliere CDA dei dietisti della regione Marche, per approfondire le strategie di prevenzione primaria, il ruolo dell’alimentazione e l’importanza degli stili di vita. Modera Mauro Grespini, giornalista.

Il convegno arriva in un momento particolarmente significativo: pochi giorni fa è stata pubblicata la 5ª edizione del Codice europeo contro il cancro (ECAC 2025), promossa dalla Commissione europea in collaborazione con l’International Agency for research on cancer (Iarc) – World Health Organization (Oms). Si tratta di un documento che raccoglie le più recenti evidenze scientifiche in tema di prevenzione oncologica.

Tra le principali raccomandazioni del Codice: evitare fumo e alcol, mantenere un peso sano, fare attività fisica, seguire un’alimentazione ricca di frutta, verdura e cereali integrali, limitando carni lavorate e alimenti ultra-processati. Il Codice sottolinea inoltre l’importanza della partecipazione agli

screening oncologici e della protezione dall’esposizione a sostanze cancerogene e radiazioni solari.

L’incontro rappresenta un’occasione unica per cittadini, famiglie e operatori sanitari per aggiornarsi su scelte quotidiane che possono ridurre il rischio di tumori e migliorare la salute complessiva.