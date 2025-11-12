Cordoglio scomparsa Paolo Mandorlo, storico geometra del Comune

La scorsa notte è venuto a mancare, all’età di 76 anni, Paolo Mandorlo, storico geometra del Comune andato in pensione nel 2012 dopo 39 anni di servizio.

Il sindaco Rosa Piermattei, l’intera Amministrazione comunale, i dipendenti e i concittadini si stringono in un profondo cordoglio attorno alla famiglia.

Paolo Mandorlo aveva preso servizio effettivo nell’ente pubblico il 12 febbraio 1973 e, nel corso della sua lunga carriera, aveva ricoperto numerosi e delicati incarichi. È stato per anni il geometra responsabile dell’ufficio patrimonio, espropri e sisma, occupandosi di temi cruciali per il territorio. Ha inoltre svolto il ruolo di responsabile dell’area tecnica nel periodo compreso tra il febbraio 2004 e il dicembre 2006.

La famiglia Mandorlo era stata già colpita da un gravissimo lutto nel 2011 con la prematura scomparsa della piccola Rebecca, un angelo volato in cielo troppo presto. Nel settembre 2023 era venuta a mancare, a soli 67 anni d’età, anche la moglie di Paolo, Claudia Germani, storica titolare della nota attività commerciale di articoli da regalo Lineagermani.

Paolo Mandorlo lascia le figlie Ludovica, Elisabetta e Beatrice, alle quali l’Amministrazione comunale porge le più sentite condoglianze.

I funerali si svolgeranno venerdì 14 novembre, alle ore 15, nella chiesa di San Domenico.