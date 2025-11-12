Novità in centro: inaugurato lo showroom di “Febal Casa”

Sabato 8 novembre è stato inaugurato il negozio Febal Casa nel centro storico di San Severino, accanto alla Piazza del Popolo.

Un edificio a tre piani, ricco di nuovi arredi per la propria dimora: dalle cucine ai soggiorni, dalle camere alle camerette, dalle reti ai materassi, dalle illuminazioni ai complementi e tanto altro ancora.

Per l’occasione, al piano inferiore è stato allestito un ricco buffet.

All’iniziativa, oltre alla visita di molte persone incuriosite dall’evento, non sono mancate le autorità locali, dal sindaco Rosa Piermattei – che ha tagliato il nastro – al presidente del Consiglio comunale Sandro Granata. E’ intervenuto anche padre Luciano Genga che ha impartito la benedizione al locale.

“Siamo molto felici di questa apertura, dal momento che abbiamo visto tanto interesse da parte dell’intera comunità. Ci auguriamo di riuscire a soddisfare i nostri clienti nei migliori dei modi, attraverso una cura personalizzata riguardo la scelta dell’arredo da voler acquistare”, dichiara lo staff della Febal Casa, fiducioso di poter diventare un punto di riferimento importante per il territorio nel settore dell’arredamento.

È proprio lo spirito giusto per poter intraprendere questa strada, ricca di idee da trasformare in realtà, e dove la realizzazione di uno splendido arredamento per la propria dimora diviene il risultato di un sogno.

Maria Cicconi

Febal Casa è gestito dalla famiglia Marini, da sempre imprenditori del mobile. L’apertura del monomarca, situato in viale Indivini, consolida ulteriormente il ruolo di questa azienda settempedana che il prossimo anno taglia il traguardo dei 70 anni di attività (è stata fondata infatti nel 1956). I fratelli Marino e Stefano sono titolari, come noto, del grande showroom Marini Arredamenti a Taccoli, una struttura imponente di ben 2.600 metri quadrati situata lungo la Septempedana, dove sono presenti soluzioni per tutti gli ambienti della casa.