Basket & solidarietà: sabato il quinto “Memorial Giacomo Bonci”

Sabato 4 luglio il Jake Jam scende in campo e come ogni anno desidera farlo con la partecipazione di tutti voi! Sarà una giornata dedicata alla memoria di Giacomo, allo sport, al divertimento ma soprattutto alla beneficenza! La scomparsa del nostro caro amico ha lasciato in noi tutti un grande vuoto, ma abbiamo deciso di combattere il dolore realizzando un evento che parlasse e raccontasse di lui. Grazie all’ unione degli amici e della famiglia è stato istituito il Comitato Jake Jam, un ente senza scopo di lucro, che ha come unica finalità quella di migliorarsi ogni anno, promuovendo nuove attività culturali, sportive e di formazione, capaci di coinvolgere la comunità, mettendo al primo posto la beneficenza! Quest’anno i fondi che raccoglieremo durante tutte le attività derivanti dal Jake Jam saranno devoluti a favore del Centro di aggregazione “San Paolo” per bambini dai 6 ai 13 anni. Doneremo loro materiale scolastico, ludico, arredo e di quanto hanno bisogno per svolgere le varie attività. Altra mission importante sarà la realizzazione in concomitanza con l’ Itts “Divini” di San Severino di una biblioteca funzionale allo studio dei tanti ragazzi iscritti.

PER DONAZIONI DIRETTE CODICE IBAN: IT41I0538713406000004212133

Domenica 7 giugno si è aperta la raccolta fondi con successo e grande partecipazione, oltre 40 persone hanno partecipato al 3° Jake Jam in cammino un trekking di 14 km che ha toccato le Grotte di Sant’Eustachio, grotta del Gallo, il rifugio Manfrica e il panoramico Monte Sant’Apollinare. Siamo stati sconosciuti all’andata. Complici al ritorno. Una giornata in montagna fatta di sentieri, giochi, silenzi, connessioni ed emozioni condivise. Attività che ci hanno costretto a guardarci, ascoltarci e ad aiutarci. Il risultato? Un gruppo, tante emozioni, tanta gratitudine. Questa è la montagna che unisce e che piaceva tanto a Jake.

Il programma del 4 luglio, giorno del Memorial, sarà invece strutturato nel seguente modo presso il campo da gioco delle scuole Medie:

– start ore 17.30 a sfidarsi in un avvincente derby i ragazzi dell’Under 13-14 di coach Edoardo Melchiorre delle società Sab San Severino e Basket Tolentino, alla consolle ad animare il pomeriggio ci sarà dj Bonx

– 18.30 a seguire le ragazze dell’Under 17 della Thunder Matelica allenate da Giorgia Forconi si sfideranno a suon di canestri tutti al femminile

– 20.00 gara di tiro da tre dove potrà partecipare chiunque lo desideri. Chi sarà il cecchino dall’arco dei tre punti?

– 21.30 Jake Jam, Partita del Cuore, come suggerito dal titolo questo frangente rappresenta il cuore pulsante dell’evento, una partita di beneficenza dove gli amici di Jake ed amanti della palla a spicchi si sfideranno a suon di canestri sulle note dell’ormai pietra miliare dell’evento DJ Malozz e della new entry Exist

– 23.30 estrazione dei numeri vincenti della lotteria di beneficenza, previsti ricchi premi. A seguire la musica di DJ Kurt CoBeni

L’area food&drink sarà gestita dai ragazzi di Let’s mEat e Gartèn. Rimarrà aperta per tutta la serata, dall’aperitivo alla cena alla serata.

In ultimo, ma non per importanza, dedichiamo uno spazio per il sentito ringraziamento a tutte le attività commerciali del territorio che hanno voluto accogliere il nostro progetto e supportarlo, permettendoci di crescere di anno in anno portando avanti la nostra missione. Grazie!

Per info: Alessio 3483188608 Dario 3338358020.

a. b.