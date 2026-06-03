Montefano, incontro pubblico con Guido Guidi sul tema dei libri fotografici

Domenica 7 giugno, presso il Teatro La Rondinella di Montefano, il “Museo Ghergo” ed “Editrice Quinlan” hanno il piacere di ospitare il grande fotografo Guido Guidi, nell’ambito della serie di incontri real photobook make you misfit, curati dal settempedano Roberto Maggiori.

“Con Guidi, maestro della fotografia italiana, parleremo dei fotolibri, della loro importanza e della loro attualità – spiega Roberto Maggiori -, si discuterà inoltre dei libri su cui Guidi si è formato, di quelli che ha fatto e di quelli che ritiene oggi importanti. Sarà interessante ascoltare l’opinione del fotografo cesenate dal momento che i libri di Guido Guidi sono un caso limite nell’ambito dell’editoria italiana di settore, con un notevole seguito, costante negli anni e la conseguente disponibilità a spendere cifre importanti per le copie andate sold out (e da qualche anno anche per quelle nuove)”.

All’incontro partecipano lo stesso Roberto Maggiori, critico di linguaggio fotografico e direttore dell’Editrice Quinlan, e Marcello Galvani, fotografo.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Montefano.

Guido Guidi (biografia)

Figura storica e allo stesso tempo attuale nel panorama della fotografia italiana, Guido Guidi (Cesena, 1941) mostra nelle sue fotografie un paesaggio spoglio ed essenziale, un paesaggio antropizzato nei suoi scorci più marginali e periferici. Alla professione di fotografo affianca da anni attività di didattica e promozione della fotografia. Ha esposto in prestigiose istituzioni museali italiane e internazionali quali Fotomuseum Winthertur, SFMOMA San Francisco, Biennale d’Arte e di Architettura di Venezia, Canadian Centre for Architecture di Montreal, Guggenheim Museum di New York e Centre Georges Pompidou di Parigi.