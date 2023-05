Lo scorso lunedì 2 maggio alcuni studenti dell’Ipsia “Pocognoni”, sede associata “E. Rosa” di San Severino, hanno avuto il piacere di consegnare il loro contributo alla Mostra di arte sacra esposta al MaRec.

All’appuntamento erano presenti l’arcivescovo mons. Francesco Massara, il vice sindaco Vanna Bianconi, la direttrice del Museo, Barbara Mastrocola, e la presidente della Pro loco, Paola Miliani.

Durante l’anno scolastico, in seguito a una visita guidata al MaRec, gli studenti hanno manifestato interesse intorno alle figure dei santi presenti nella collezione esposta.

Chi sono i santi? Per rispondere alle loro domande è nato il progetto scolastico “Scuola e Museo. Nuove esperienze di socialità inclusiva”, grazie al quale sono state realizzate 11 brochure dedicate ai santi del nostro territorio e a quelli maggiormente rappresentati nella mostra: Santa Chiara, San Nicola di Tolentino, San Venanzio, per fare alcuni esempi dei santi rappresentati nei lavori realizzati dai ragazzi.

Le loro stampe sono state date in regalo dagli studenti alle autorità presenti, evidenziando come dal connubio tra la scuola e il suo territorio, in questo caso il Museo dell’arte recuperata, possono nascere occasioni di esperienza formativa per gli studenti.

Esperienze in cui conoscere il proprio territorio e la sua cultura, imparando a relazionarsi con esso.

Gli elaborati stampati saranno visibili alla mostra “Emozioni in cartapesta” che sarà inaugurata il 13 maggio alle ore 11 nella chiesa della Misericordia, in piazza. La mostra rimarrà aperta fino al 31 maggio.