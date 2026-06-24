Settempeda, presi due ragazzi di San Severino: Riccardo Ruggeri e Cristiano Codoni

La Settempeda continua a costruire l’organico della prima squadra e inserisce altri due elementi. Giocatori giovani e di San Severino. Aumenta dunque il numero di chi ritorna a vestire la casacca della formazione del proprio paese a testimonianza di come la dirigenza abbia impostato gran parte del lavoro su questo preciso obiettivo.

I due nuovi biancorossi sono Cristiano Codoni e Riccardo Ruggeri.

Iniziamo da quest’ultimo che è il più giovane dei due (classe 2007) e che si appresta a disputare la prima vera stagione tra i grandi. Il figlio d’arte seguirà così le orme del papà Emanuele che è stato una bandiera della Settempeda con trascorsi sia da calciatore che da allenatore e potrà riabbracciare i colori biancorossi indossati nelle giovanili dopo le recenti stagioni a Matelica (Juniores regionale).

Riccardo è un giocatore che dovrà fare esperienza, ma è senza dubbio interessante e promettente. Adesso Ruggeri ha l’occasione per crescere e potrà mettersi in mostra sfruttando le rotazioni riservate in prima squadra agli under. Riccardo è un centrocampista di ruolo, essenzialmente una mezzala di corsa e di tecnica che però non disdegna di cimentarsi in altre posizioni sfruttando le caratteristiche sia difensive che offensive.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per poter far bene.

Stessa cosa che può fare il classe 2005 Codoni che è pronto per andare a completare il parco dei giocatori over. Bel salto in alto quello compiuto da Cristiano in questa estate: dalla Seconda categoria alla Promozione. Terminata la recente esperienza con la Asd San Severino, dove è stato protagonista (5 reti) con prestazioni convincenti e positive, è giunta la chiamata dei dirigenti biancorossi che dopo averlo visto in azione si sono convinti a puntare su di lui e a dargli questa importante opportunità.

Anche per Codoni è un ritorno alla Settempeda dove è stato nelle giovanili e per due stagioni (Prima Categoria); poi ha vestito le maglie dell’Elite Tolentino e del Serralta. Sicuramente c’è curiosità nel vedere in azione Codoni in un torneo impegnativo e duro, ma le qualità per fare bene Cristiano le ha tutte: fisicità, corsa, tecnica, abilità nel gioco aereo e un ottimo mancino. L’esterno (può disimpegnarsi a destra o a sinistra ma anche da attaccante) può dunque puntare ad avere un posto importante nelle rotazioni di mister Pierantoni che non esiterà se ce ne sarà l’occasione a dargli spazio e fiducia e nel frattempo potrà studiarlo ed apprezzarlo da vicino fin dalla preparazione estiva.

r. p.