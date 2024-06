Promozione: Matteo Mulinari ed Erwin Quadrini restano alla Settempeda

Settempeda che continua a lavorare sulla composizione della nuova rosa e altre conferme sono state portate a termine. Dopo le quattro già annunciate nei giorni scorsi, ecco che ne arrivano altre due e sono altrettanto importanti. Stiamo parlando di Matteo Mulinari e di Erwin Quadrini.

Restano, dunque, altri due protagonisti della cavalcata vincente dei biancorossi terminata con il salto di categoria dato che entrambi sono stati autori di una grande stagione e sono stati tra i migliori nei rispettivi ruoli per continuità di rendimento e per qualità messa in campo.

I due biancorossi, inoltre, possono vantare una buona conoscenza del campionato di Promozione con Quadrini che vi ha preso parte alcune stagioni fa, mentre Mulinari vi ha militato a lungo tornandovi di recente e lo ha fatto ad ottimi livelli. Insomma, elementi con esperienza che saranno fondamentali per mister Ciattaglia.

La nuova Settempeda sta prendendo sempre più forma e presto arriveranno anche i nuovi acquisti, i cui nomi verranno annunciati nei prossimi giorni.

Roberto Pellegrino