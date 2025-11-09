La dottoressa Ilaria Claudi consegue la specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica

La dottoressa Ilaria Claudi ha conseguito il 3 novembre 2025 la specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica presso l’Università Politecnica delle Marche, con la valutazione di 50/50 e lode.

La tesi, dal titolo “Biologic therapies and switching in type 2 inflammation: a longitudinal real-world study on severe asthma and comorbidities”, ha approfondito le terapie biologiche nell’asma grave e nelle sue comorbidità, quali rinosinusite cronica con poliposi nasale, granulomatosi eosinofila con poliangioite e dermatite atopica.

Relatrice la professoressa Maria Beatrice Bilò, correlatori la professoressa Maria Giovanna Danieli e il dottor Matteo Martini.

Congratulazioni, dunque, alla dottoressa Ilaria Claudi con l’augurio di un radioso futuro professionale.