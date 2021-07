Enduro: Valentino Corsi vince a Spoleto e punta al podio tricolore

Il giovanissimo pilota Valentino Corsi, appartenente al Gruppo sportivo delle Fiamme Oro di Milano, sta vivendo una stagione agonistica importante: da un lato partecipa al campionato regionale, dall’altro è impegnato nei campionati italiani di minienduro e Under 23. Corre con una Gas gas 125 cc e nell’ultima prova del minienduro, a Spoleto, ha vinto sia la propria categoria, sia la classifica assoluta di giornata. Un vero exploit per Valentino che si è lasciato alle spalle avversari accreditati, provenienti da tutte le regione. Al via c’erano oltre 140 piloti. Quella in Umbria era la quarta prova del campionato italiano enduro e il promettente settempedano occupa ora il terzo posto nella graduatoria generale con 59 punti, alle spalle del bergamasco Manuel Verzeroli, attuale leader con 70 punti, e di Pietro Scardina (Team Cei), secondo con 65 punti. Possibilità di podio, dunque, per Valentino. Mancano al termine del campionato due giornate di gare: il 10 e l’11 luglio a Sezzadio, in provincia di Alessandria. Quaranta punti in palio, che possono fare la differenza. E Valentino Corsi darà battaglia per vincere di nuovo. Intanto, i ringraziamenti da parte sua al meccanico Giuliano Ulissi, all’azienda Sios, a Team Planet e Janus Fabriano nella persona di Mirko Casoni, nonché al Gruppo sportivo delle “Fiamme Oro” e al responsabile dell’enduro per la Federazione, Juri Simoncini, che stanno dando un grande supporto tecnico e organizzativo al promettente endurista settempedano.

Valentino Corsi