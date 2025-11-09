Ultime news
I Periti industriali Meccanici diplomati nel 1967 in visita al nuovo Itts “Divini”

Sabato 8 novembre 2025 , grazie all’ospitalità del preside Sandro Luciani e alla disponibilità del professor Cicconi, noi Periti industriali Meccanici  diplomati all’Itis di San Severino nel 1967 siamo stati ospiti presso la nuova sede del “Divini” e abbiamo visitato la nuova scuola.

In particolare abbiamo avuta la possibilità di vedere i nuovi Laboratori di Meccanica e l’Aula Magna.

Oltre all’emozione e al piacere di potersi ritrovare, la visita alla nuova scuola è stata estremamente interessante.

Inevitabilmente il nostro incontro è poi finito al ristorante dove abbiamo gustato un ottimo pranzo.

Ci siamo salutati dandoci appuntamento al prossimo anno.

