Computer Care Service e DT Lidea: insieme per dare forza alle attività locali

Un piccolo locale al civico 12 di via Giuseppe Mazzini, quasi davanti alla stazione ferroviaria di San Severino, da quando è stato aperto al pubblico il 20 gennaio 2024, fa da culla a nuove idee e da trampolino a diversi progetti.

Al centro di questo hub ci sono due interessanti realtà: Computer Care Service di Ramzi Ezzahraoui e DT Lidea di Doriano Taddei che collaborano per trovare soluzioni per i loro clienti e far decollare idee e aspirazioni.

Se l’insegna del locale cita in sintesi i servizi offerti: Computer Care Service Assistenza, Vendita, Consulenza, appena varcata la soglia si capisce subito che l’attività che vi si svolge al suo interno va ben oltre.

Ramzi segue la configurazione e la riparazione dei computer, il recupero e il salvataggio dei dati, l’assistenza per smartphone, le reti e i sistemi di sicurezza, con interventi anche a domicilio e da remoto. Doriano, con DT Lidea, si occupa invece di siti web, applicazioni e software su misura, grafica, stampa e comunicazione digitale.

Da cosa nasce la vostra collaborazione?

“In un periodo in cui molte attività commerciali fanno fatica a sostenersi e a guardare al futuro, crediamo che unire le competenze sia un modo concreto per diventare più forti e creare nuove opportunità. Hardware e software sono i due ambiti che mettiamo in relazione, mantenendo ciascuno la propria identità e lavorando insieme quando un progetto richiede entrambe le competenze”.

L’unione fa la vostra forza e anche quella di coloro a cui vi rivolgete.

“Certamente la nostra collaborazione può essere utile a chi sta per aprire un’attività e a chi ne gestisce già una. Chi avvia un negozio, uno studio professionale o una piccola impresa deve affrontare molte scelte contemporaneamente. Noi possiamo accompagnarlo nella scelta delle attrezzature e dei programmi, nella configurazione della rete, nella creazione dell’identità visiva e nella realizzazione del sito web. Affrontare questi aspetti in modo coordinato permette di individuare le priorità e trovare soluzioni adeguate alle esigenze e alle risorse disponibili”.

E per le attività già esistenti?

“Il nostro punto di partenza è analizzare il loro lavoro quotidiano: capire quali difficoltà incontrano e dove possiamo essere utili. Può servire aggiornare un computer, risolvere un problema tecnico, migliorare la presenza online o realizzare un software che semplifichi alcune operazioni. Anche piccoli interventi mirati possono aiutare, procedendo per gradi e rispettando tempi e possibilità di ciascuno. La presenza sul territorio ci permette di incontrare le persone, ascoltarle e seguirle nel tempo. Ci interessa costruire rapporti di fiducia, con spiegazioni chiare e proposte legate a necessità concrete. Per un piccolo imprenditore, avere interlocutori vicini e abituati a lavorare insieme può rendere più semplice affrontare anche le scelte tecnologiche”.

Il vostro è un obiettivo importante per le attività del territorio.

“La nostra collaborazione ci permette di crescere insieme e di mettere le capacità di entrambi al servizio di altre realtà locali. Aiutare chi ha un’idea a partire e affiancare chi si impegna ogni giorno per tenere viva la propria attività è il contributo che vogliamo dare al territorio”.

Nuovi progetti?

“Presto proporremo corsi di informatica di base e avanzati, rivolti sia a chi muove i primi passi sia a chi vuole approfondire le proprie competenze, anche per il lavoro. L’idea nasce dal contatto quotidiano con i clienti e dal bisogno di aiutarli a utilizzare computer e strumenti digitali con maggiore autonomia, consapevolezza e sicurezza”.

Pensate di fare tutto da soli?

“La nostra attività sta crescendo e per questo cerchiamo collaboratori con partita Iva nel settore informatico e digitale, interessati a condividere competenze e idee per sviluppare e portare avanti i progetti che abbiamo in mente”.

Chi vi vuole conoscere meglio dove vi può trovare?

“Nei nostri siti: Computer Care Service di Ramzi Ezzahraoui www.computercareservice.it e DT Lidea di Doriano Taddei www.dtlidea.it “.

CZ