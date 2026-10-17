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Ramzi e Doriano
Ramzi e Doriano

Computer Care Service e DT Lidea: insieme per dare forza alle attività locali

in Cronaca 17 Ottobre 2026 250 Visite

Un piccolo locale al civico 12 di via Giuseppe Mazzini, quasi davanti alla stazione ferroviaria di San Severino, da quando è stato aperto al pubblico il 20 gennaio 2024, fa da culla a nuove idee e da trampolino a diversi progetti.

Al centro di questo hub ci sono due interessanti realtà: Computer Care Service di Ramzi Ezzahraoui e DT Lidea di Doriano Taddei che collaborano per trovare soluzioni per i loro clienti e far decollare idee e aspirazioni.

Se l’insegna del locale cita in sintesi i servizi offerti: Computer Care Service Assistenza, Vendita, Consulenza, appena varcata la soglia si capisce subito che l’attività che vi si svolge al suo interno va ben oltre.

Ramzi segue la configurazione e la riparazione dei computer, il recupero e il salvataggio dei dati, l’assistenza per smartphone, le reti e i sistemi di sicurezza, con interventi anche a domicilio e da remoto. Doriano, con DT Lidea, si occupa invece di siti web, applicazioni e software su misura, grafica, stampa e comunicazione digitale.

Da cosa nasce la vostra collaborazione?

“In un periodo in cui molte attività commerciali fanno fatica a sostenersi e a guardare al futuro, crediamo che unire le competenze sia un modo concreto per diventare più forti e creare nuove opportunità. Hardware e software sono i due ambiti che mettiamo in relazione, mantenendo ciascuno la propria identità e lavorando insieme quando un progetto richiede entrambe le competenze”.

L’unione fa la vostra forza e anche quella di coloro a cui vi rivolgete.

“Certamente la nostra collaborazione può essere utile a chi sta per aprire un’attività e a chi ne gestisce già una. Chi avvia un negozio, uno studio professionale o una piccola impresa deve affrontare molte scelte contemporaneamente. Noi possiamo accompagnarlo nella scelta delle attrezzature e dei programmi, nella configurazione della rete, nella creazione dell’identità visiva e nella realizzazione del sito web. Affrontare questi aspetti in modo coordinato permette di individuare le priorità e trovare soluzioni adeguate alle esigenze e alle risorse disponibili”.

E per le attività già esistenti?

“Il nostro punto di partenza è analizzare il loro lavoro quotidiano: capire quali difficoltà incontrano e dove possiamo essere utili. Può servire aggiornare un computer, risolvere un problema tecnico, migliorare la presenza online o realizzare un software che semplifichi alcune operazioni. Anche piccoli interventi mirati possono aiutare, procedendo per gradi e rispettando tempi e possibilità di ciascuno. La presenza sul territorio ci permette di incontrare le persone, ascoltarle e seguirle nel tempo. Ci interessa costruire rapporti di fiducia, con spiegazioni chiare e proposte legate a necessità concrete. Per un piccolo imprenditore, avere interlocutori vicini e abituati a lavorare insieme può rendere più semplice affrontare anche le scelte tecnologiche”.

Il vostro è un obiettivo importante per le attività del territorio.

“La nostra collaborazione ci permette di crescere insieme e di mettere le capacità di entrambi al servizio di altre realtà locali. Aiutare chi ha un’idea a partire e affiancare chi si impegna ogni giorno per tenere viva la propria attività è il contributo che vogliamo dare al territorio”.

Nuovi progetti?

“Presto proporremo corsi di informatica di base e avanzati, rivolti sia a chi muove i primi passi sia a chi vuole approfondire le proprie competenze, anche per il lavoro. L’idea nasce dal contatto quotidiano con i clienti e dal bisogno di aiutarli a utilizzare computer e strumenti digitali con maggiore autonomia, consapevolezza e sicurezza”.

Pensate di fare tutto da soli?

“La nostra attività sta crescendo e per questo cerchiamo collaboratori con partita Iva nel settore informatico e digitale, interessati a condividere competenze e idee per sviluppare e portare avanti i progetti che abbiamo in mente”.

Chi vi vuole conoscere meglio dove vi può trovare?

“Nei nostri siti: Computer Care Service di Ramzi Ezzahraoui www.computercareservice.it e DT Lidea di Doriano Taddei www.dtlidea.it “.

CZ

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