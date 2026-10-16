Sicurezza stradale: nuova segnaletica con i proventi delle multe sulla “361”

Per migliorare la sicurezza stradale su alcuni tratti di propria competenza il Comune, attraverso l’Area Vigilanza, ha avviato il rifacimento della segnaletica orizzontale attraverso interventi finanziati interamente grazie al virtuoso reimpiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del Codice della strada, destinati per legge proprio alla manutenzione e alla sicurezza delle infrastrutture viarie.

L’ultimo intervento, per un importo di circa 14 mila euro, è stato affidato alla ditta F.B. Segnaletica Stradale e andrà a ripristinare e rendere visibili strisce pedonali, linee di margine, fermate e segnaletica d’intersezione lungo i seguenti tratti: la 361 “Septempedana”, nel tratto all’interno del centro abitato dal km 53+200 al km 54+200, sulla strada comunale “Cesolo-Colmone” e relativa intersezione con viale Santa Margherita – S.R. 502 e in via San Michele, dall’inizio della località fino all’intersezione con via Varsavia, oltre che in via Aristide Merloni dall’innesto sulla “361” fino al ponte sul fiume Potenza.