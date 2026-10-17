Torna la “Pittarosso Pink Parade”: la città si tinge di rosa per la ricerca

Una camminata di solidarietà, prevenzione e condivisione per sostenere in modo concreto la ricerca scientifica contro i tumori femminili. Domenica 18 ottobre la Città di San Severino torna ad essere protagonista della PittaRosso Pink Parade, l’evento nato dalla collaborazione tra PittaRosso e Fondazione Umberto Veronesi Ets, promosso e organizzato sul territorio in collaborazione con la Pro loco e il patrocinio del Comune.

L’iniziativa, giunta alla sua tredicesima edizione a livello nazionale, si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza fondamentale della prevenzione e di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Umberto Veronesi per finanziare la ricerca e lo studio sui tumori che colpiscono le donne.

L’evento prevede un percorso ad anello di circa 5 chilometri, panoramico e adatto a partecipanti di tutte le età. Partenza alle ore 9.30 da Piazza del Popolo con la conduzione e la presentazione di Alessandra Pierini. Alle 10.30 il gruppo raggiungerà Castello al monte e la suggestiva torre degli Smeducci, dove è prevista una breve sosta con un punto informativo e un momento di approfondimento a cura del Centro medico BluGallery.

Alle 12 arrivo al giardino “Giusppe Coletti” dove la camminata si concluderà con un momento dedicato al relax e allo stretching guidato.

A seguire, per chi vorrà trattenersi in compagnia, si terrà l’aperitivo Pink (costo 10 euro), la cui quota contribuirà anch’essa a sostenere la raccolta fondi per la Fondazione Veronesi.

Si raccomanda a tutti i partecipanti di indossare scarpe comode per affrontare al meglio il cammino.

Tutto il ricavato dell’evento e delle vendite dei Pink Kit promozionali andrà direttamente a sostenere il lavoro di medici e ricercatori impegnati ogni giorno nella lotta contro le patologie oncologiche femminili.

E’ possibile richiedere il kit ufficiale con t-shirt e gadget (al costo di 24 euro) alla Pro loco cui si possono chiedere tutte le informazioni al numero di telefono 0733 638414 oppure contattare il referente locale dell’iniziativa al numero 338 7188146 (Sara).