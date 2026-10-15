Ottobre, mese della prevenzione dei tumori al seno: visite gratuite pure a San Severino

Ottobre è il mese rosa della prevenzione dei tumori della mammella e anche quest’anno l’Ast di Macerata in collaborazione con la Lega italiana lotta tumori (Lilt) organizza nella giornata di lunedì 19 ottobre un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta alla popolazione femminile, offrendo visite gratuite per le iscritte alla Lilt e per le non iscritte. Nei presidi ospedalieri di Macerata, Civitanova e San Severino, grazie alla disponibilità dimostrata dai dottori Nicola Battelli, Paolo Decembrini Cognigni, Giovanni Benedetti, Giancarlo Ciccioli e Luca Faloppi, le donne potranno usufruire di visite senologiche gratuite e di ecografie mammarie. “Il mese di ottobre ci ricorda come fare prevenzione salva la vita e quanto sia importante per le donne aderire all’iniziativa, per questo ringrazio tutti i professionisti della nostra azienda sanitaria e la Lilt per la disponibilità dimostrata”, ha dichiarato Alessandro Marini, Direttore generale dell’Ast di Macerata. “Una donna su otto in Italia viene colpita da tumore della mammella. Nelle Marche le

nuove diagnosi ogni anno sono circa 1.400. Il 90% delle donne colpite da tumore della mammella possono considerarsi guarite”, ha aggiunto il dottor Nicola Battelli, direttore del Dipartimento Oncoematologico dell’Ast di Macerata. Questo importante risultato è stato raggiunto grazie alla prevenzione che permette di individuare tumori sempre più piccoli e all’utilizzo di nuovi farmaci antiblastici che negli ultimi anni hanno migliorato in maniera significativa la percentuale di guarigioni. Di questi 1.400 nuovi casi nelle Marche l’Oncologia di Macerata ne ha presi in carico lo scorso anno circa 600”.

Per le non iscritte Lilt è necessario prenotare – venerdì 16 ottobre – al seguente numero telefonico: 0733 2572859 dalle ore 12 alle 14, mentre per le iscritte Lilt è necessario prenotare tramite mail a macerata@lilt.it.

Di seguito il calendario dell’iniziativa nei vari ospedali:

19 OTTOBRE NON ISCRITTE LILT

Macerata

dalle ore 10 sette visite senologiche presso la Uosd Breast Unit diretta dal Dr. Paolo Decembrini Cognigni

dalle ore 12.30 dieci visite senologiche presso la Uoc Oncologia diretta dal Dr. Nicola Battelli

dalle ore 14 sei ecografie mammarie presso la Uoc Radiodiagnostica, diretta dal Dr. Leonardo Costarelli, effettuate dal Dr. Giancarlo Ciccioli, responsabile della Uos Diagnostica Senologica.

Civitanova Marche

dalle ore 12.30 cinque visite presso la Uosd Oncologia diretta dal Dr. Giovanni Benedetti

San Severino

dalle ore 12:30 5 visite presso la U.O.S.D Oncologia diretta dal Dr. Luca Faloppi

19 OTTOBRE ISCRITTE LILT

Macerata

dalle ore 11.10 due visite senologiche presso la Uosd Breast Unit diretta dal Dr. Paolo Decembrini Cognigni

dalle ore 14.30 cinque visite presso la Uoc Oncologia diretta dal Dr. Nicola Battelli

dalle ore 16 due ecografie mammarie presso la Uoc Radiodiagnostica diretta dal Dr. Leonardo Costarelli, effettuate dal Dr. Giancarlo Ciccioli, responsabile Uos Diagnostica senologica.

San Severino

dalle ore 12.30 due visite presso la Uosd Oncologia diretta dal Dr. Luca Faloppi

Civitanova Marche

dalle ore 13.30 due visite presso la Uosd Oncologia diretta dal Dr. Giovanni Benedetti