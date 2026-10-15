Ricostruzione post sisma: finanziate opere per quasi 528 milioni di euro

Oltre mezzo miliardo di euro già finanziato e destinato al rifacimento della città e del suo tessuto sociale ed economico dopo le scosse del 2016. Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale il sindaco Rosa Piermattei ha tracciato un bilancio aggiornato sullo stato d’avanzamento della ricostruzione post terremoto e sulle principali opere pubbliche e sportive recentemente avviate o concluse.

L’importo complessivo dei finanziamenti concessi tra edilizia privata, opere pubbliche, luoghi di culto, edilizia religiosa e delocalizzazione delle attività produttive ha raggiunto la cifra di 527.902.865 euro.

La quota principale riguarda direttamente la ricostruzione privata, per la quale sono già stati stanziati 484.571.997 euro, destinati al recupero di 789 edifici.

Nel dettaglio, le pratiche presentate presso gli uffici preposti sono in totale 1.008, così ripartite: 424 pratiche relative ad interventi di ricostruzione leggera, 136 pratiche per interventi di ricostruzione pesante, 442 interventi gestiti tramite l’Ordinanza 100 e 6 pratiche disciplinate dall’Ordinanza 13/2017.

Ad oggi, il percorso autorizzativo e di concessione ha raggiunto un importante traguardo: sono 529 le pratiche concluse per i contributi legati al sisma, alle quali si aggiungono 47 pratiche concluse per contributi fuori sisma.