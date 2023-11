Giornata ricca di eventi quella di sabato 18 novembre per l’Itts “Divini”. Nell’aula magna dell’Istituto si sono svolti due interessanti eventi.

Nella prima metà della mattinata si è tenuto un coinvolgente incontro tra gli studenti delle classi terze e alcune associazioni di volontariato del territorio. L’evento, dal titolo “Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese”, è stato un’occasione di confronto tra giovani ex studenti e rappresentanti di enti che hanno raccontato le loro esperienze e le azioni a favore della comunità locale.

Dopo i saluti iniziali del Dirigente scolastico Sandro Luciani e del sindaco Rosa Piermattei, il professor Diego Casadidio, docente di diritto, ha introdotto il tema dell’incontro, soffermandosi sull’aspetto legislativo e spronando i ragazzi presenti a partecipare alla vita cittadina, contribuendo gradualmente alla costruzione di una società migliore.

Sono poi intervenuti Guido Pacella, Alessio Ancillani e David Dignani, rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario dell’associazione il “Cammino dei Forti” di San Severino.

Arianna Tiberi e Paola Carella hanno presentato il progetto “Ci sto? Affare fatica! Facciamo il bene comune”, patrocinato dal Comune di San Severino e promosso dal Csv, il Centro servizi per il volontariato delle Marche, e dall’Associazione Aice: un’iniziativa a favore di azioni collettive per la cura e lo sviluppo del territorio settempedano, a cui hanno partecipato anche alcuni studenti dell’Istituto.

Il primo incontro è terminato con la presentazione del video “Sentieri Divini” realizzato dagli alunni delle classi 4^G e 4^GC, in collaborazione con le associazioni Altereco ed Help, quest’ultima rappresentata dalla vicepresidente Roberta Spernanzoni e Jessica Selita, ex alunna dell’Itts Divini.

Sono intervenuti all’evento anche Riccardo Seri, operatore televisivo di VideoTolentino, l’ex studente Matteo Simonetti e Centioni Samuele della classe 5^G, i quali hanno contribuito alla realizzazione del video presentato dai ragazzi della scuola.

Dopo la ricreazione, sempre presso l’aula magna, si è tenutala la cerimonia della consegna delle borse di studio ai migliori studenti dell’indirizzo di Meccanica che si sono diplomati lo scorso anno scolastico. L’evento è stato preceduto dagli interventi di Marco Ciciani, della Esa Project di Castelraimondo, e di Andrea Menichelli, amministratore unico della Bit & Gml srl di Corridonia, che hanno presentato la figura del perito meccanico a 360 gradi, soffermandosi sulle conoscenze, abilità e competenze necessarie in uno studio professionale e in ambito aziendale.

Due momenti che hanno reso gli alunni presenti sempre più consapevoli dei propri diritti e delle proprie responsabilità, come occasione per far crescere la nostra democrazia e promuovere la cura quotidiana dei beni comuni.