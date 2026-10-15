Un anno fa moriva il cardinal Menichelli: il 20 ottobre a Serripola la commemorazione

Nel primo anniversario della scomparsa di mons. Edoardo Menichelli, la comunanza agraria di Serripola e Tabbiano ha organizzato la celebrazione di

una messa nella chiesa di Serripola martedì 20 ottobre alle ore 11. Nell’occasione sarà inaugurata una targa commemorativa collocata sulla facciata della chiesa. Edoardo Menichelli (14 ottobre 1939 – 20 ottobre 2025), cardinale e vescovo, metropolita di Chieti-Vasto prima (1994-2004), di Osimo e Ancona poi (2004-2017), presidente della Conferenza episcopale marchigiana (2015-2017), cardinale presbitero dei Sacri Cuori di Gesù e Maria a Tor Fiorenza, conosciuto dai suoi fedeli per la guida di una Fiat Panda per vivere in semplicità, nasce a Serripola il 14 ottobre 1939, sacerdote dal 3 luglio 1965, arcivescovo dal 10 giugno 1994, cardinale dal 14 febbraio 2015, muore a 86 anni il 20 ottobre 2025.

Ha avuto molti incarichi; oltre quelli elencati – tra i più importanti – è stato anche funzionario presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

dal 1968 al 1991 e dal 1992 al 1994 è stato ufficiale della segreteria presso la Congregazione delle Chiese Orientali. Nella stessa Congregazione anche

segretario particolare del prefetto card. Achille Silvestrini. E’ stato viceparroco, insegnante di religione e negli ultimi anni ha prestato servizio come aiuto parroco nella parrocchia di San Severino Vescovo (Don Orione) nel santuario della Madonna dei Lumi, dove ha celebrato la messa anche in condizioni estremamente precarie per il male che lo affliggeva.

Personalità carismatica, grande uomo e sacerdote a servizio di tutti; per la città un esempio perenne di vita e di fede. E’ sepolto secondo le sue deposizioni nella cattedrale di San Ciriaco di Ancona.

Giammario Borri