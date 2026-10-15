Unione montana e Itts insieme per la sostenibilità: firma del protocollo Eco-Schools

Un intero pomeriggio dedicato alla sostenibilità, alla tutela ambientale e alla valorizzazione delle ricchezze locali. Venerdì 16 ottobre, l’Aula magna dell’Itts “Divini” di San Severino presenta un confronto tra la scuola, le istituzioni e la comunità locale, uniti sotto il comune denominatore della transizione ecologica e della cittadinanza attiva. L’evento, intitolato “Insieme per la valorizzazione del territorio”, è stato promosso e organizzato dal Comitato Eco-Schools dell’Istituto. Si tratta di un momento cardine per tracciare le linee guida del futuro ecologico della vallata, caratterizzato da un atto formale di grande rilievo: la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con l’Unione montana Potenza Esino Musone.

Le attività prenderanno il via alle ore 17 con l’accoglienza e i saluti istituzionali delle autorità presenti. Alle ore 17.15 i riflettori si accenderanno sull’intervento di Claudio Mazza, presidente di Fee Italia (Foundation for Environmental Education), la fondazione che coordina i programmi internazionali di educazione ambientale, che risulta essere anche la sezione italiana della fondazione internazionale no-profit Fee riconosciuta dall’Unesco come leader nell’educazione allo sviluppo sostenibile.

A seguire, alle ore 17.30, si tiene la firma ufficiale del Protocollo d’intesa tra la scuola e l’Unione montana: un accordo volto a stringere un legame sempre più solido tra la formazione didattica e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. Alle ore 17.45 verrà invece illustrato nel dettaglio il progetto Eco-Schools, il percorso che ha guidato l’istituto settempedano verso traguardi ecologici d’eccellenza.

Il culmine del pomeriggio arriverà alle ore 18 con la cerimonia per la Bandiera verde. Si tratta di un riconoscimento internazionale assegnato alla scuola per premiare l’impegno costante, la sensibilità e i progetti concreti introdotti da studenti e docenti sui temi della tutela ambientale. La chiusura del pomeriggio lascerà spazio alla cultura e alla sensibilità visiva. Alle ore 18.15 prenderà il via il talk “Nel Segno della Luce”, accompagnato da una

mostra fotografica curata dall’associazione Photonica3. Le immagini esposte racconteranno le peculiarità e la bellezza del territorio marchigiano attraverso uno sguardo artistico, capace di emozionare e far riflettere sull’importanza di proteggere il paesaggio circostante.

L’evento si concluderà alle ore 19 con i saluti finali e il ringraziamento a tutti i partner coinvolti, tra cui spiccano anche i loghi di Divini Sostenibili e Halley Informatica, a testimonianza di una sinergia diffusa tra mondo scolastico e associazionismo. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare.

Maria Cicconi