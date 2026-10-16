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Claudio Scarponi
Claudio Scarponi

“Casa di riposo: ritardi, rincari e verità nascoste. Gara rinviata al 2028”

in L'intervento 16 Ottobre 2026 378 Visite

Ciò che ad agosto avevo denunciato come un rischio concreto ha trovato conferma ufficiale nel recente Consiglio comunale: sulla nuova Casa di riposo  la situazione è drammatica. Dalle parole della Sindaca sono emerse ammissioni pesantissime: un aumento dei costi dell’80%, parliamo di circa 10 milioni mancanti, ritardi accumulati nella consegna del progetto di fattibilità, contrasti con lo studio di progettazione e perfino l’ipotesi di applicare penali.
A rendere il quadro ancora più scoraggiante sono le stesse tempistiche rivelate dalla Sindaca: anche nella migliore delle ipotesi – se tutto dovesse filare liscio – la gara d’appalto non vedrà la luce prima di fine 2027 o inizio primavera 2028 . Un orizzonte lontanissimo che sposta la realizzazione dell’opera a tempi indefiniti.
Tutto questo smaschera il vero volto di un’Amministrazione — camuffata da finta lista civica — che aveva fatto della trasparenza e del dialogo con i cittadini il proprio fiore all’occhiello e che oggi, invece, si arrocca e nasconde i fatti nella migliore tradizione del politichese. Non è bastata la mia prima denuncia circostanziata di agosto, né i tre successivi articoli sulla stampa; persino le forze di opposizione in Consiglio si sono svegliate in ritardo rispetto a quando ho fatto scoppiare il caso e, perfino durante il dibattito in aula, hanno mostrato tutta la propria “tenerezza”, rinunciando ad incalzare a dovere l’Amministrazione su una verità sgradevole che era già sotto gli occhi di tutti. Se non ci fosse stata questa costante pressione e sollecitazione esterna, saremmo ancora nel silenzio assoluto.
Di fronte a una situazione così grave, le risposte generiche della Sindaca su “difficoltà e contrasti” non bastano più. I cittadini di San Severino hanno il diritto di conoscere esattamente i fatti e pretendere chiarezza assoluta, tenendo conto che i tempi di costruzione saranno inevitabilmente lunghi, oltre a pretendere documenti alla mano (ma queste sono cose che devono fare le opposizioni, incaricate di esercitare il potere di controllo):
• Perché sono passati quasi 4 anni dall’avvio dell’iter senza arrivare a una svolta? Bisogna fare piena luce su ciò che è realmente accaduto per verificare eventuali responsabilità.
• Perché sono serviti ben 16 mesi (1 anno e 4 mesi) solo per affidare l’incarico di progettazione?
• Quali sono stati nel dettaglio i contrasti insorti con lo studio di progettazione e quali modifiche sono state pretese?
• Fornire la documentazione completa della gara per l’affidamento della progettazione e l’elenco dettagliato degli studi tecnici invitati.
E mi si consenta: visto l’andazzo e il concreto rischio di accantonamento del progetto, l’acquisto così veloce del terreno, per il quale il Comune si trova senza 750.000 euro da quasi 4 anni, si rivela oggi una scelta del tutto incauta.
Tutti questi anni di ritardo non sono un mero dato burocratico: hanno un costo economico spaventoso, con un lievitare dei prezzi che non sappiamo se e come potrà essere coperto, ma soprattutto un costo sociale incalcolabile. Sono sempre gli anziani a pagare il prezzo.
La Sindaca conosceva benissimo le difficoltà, i ritardi e i rischi dell’operazione, ma ha preferito tacere anziché rispondere e chiarire fin da subito alle domande di un semplice cittadino ed ex amministratore. Si poteva chiudere il caso nel giro di una settimana con trasparenza e lealtà; invece si è preferito snobbare le domande del sottoscritto e continuare a tacere, facendo finta di nulla di fronte a quello che è a tutti gli effetti un disastro clamoroso. In altri tempi, per cose di minore entità, si sarebbero chieste le dimissioni dell’intera Giunta. Si è dovuto attendere il clamore di un’interrogazione in Consiglio comunale per veder finalmente ammessa una realtà spiacevole, su cui occorrerà ora fare la massima chiarezza e accertare ogni eventuale responsabilità.

Claudio Scarponi, ex amministratore comunale di San Severino Marche

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