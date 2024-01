“Cinema in Biblioteca”, giovedì 18 gennaio il primo film gratuito: “Hugo Cabret”

“Cinema in Biblioteca” è il titolo del laboratorio che, anche quest’anno, torna a essere riproposto dal Comune e dalla biblioteca “Antolisei”.

Da giovedì 18 gennaio, ogni secondo e quarto giovedì del mese, grazie al contributo di un esperto, i ragazzi della Scuola Secondaria di primo e secondo grado si potranno preparare alla visione di uno straordinario capolavoro del grande schermo che poi sarà riproposto loro in visione gratuita.

A introdurre i primi incontri sarà l’esperto Silvio Gobbi, giornalista con una grandissima passione per la cinematografia e autore di numerose recensioni e presentazioni sulle pagine de Il Settempedano, una laurea in storia, un’altra magistrale in Sscienze storiche e orientalistiche in arrivo e un corso di regia, da esterno, all’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Il primo incontro – appunto il prossimo 18 gennaio, alle ore 16.30 – presenta la pellicola “Hugo Cabret” e porta alla scoperta dell’eclettico mondo di Martin Scorsese. L’iniziativa, che ha pure il patrocinio della Regione, si tiene ovviamente a Palazzo Governatori, sede della Biblioteca.

Al termine dell’incontro tutti i partecipanti avranno l’opportunità di gustare pizza e bibite grazie alla collaborazione con Antino Pizzeria.

Parigi, 1931. Il dodicenne orfano Hugo Cabret vive in una stazione, custodendo un automa costruito dal padre che nasconde una storia magica. Nelle sue scorribande attraverso la città si imbatte nell’eccentrica Isabelle, che gli fa conoscere l’illusionista e pioniere del cinema Georges Melies. Tratto da “La straordinaria invenzione di Hugo Cabret” di Brian Selznick. Vincitore di cinque Premi Oscar nel 2012.