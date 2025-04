Una nuova attività in centro: ha aperto la panineria “O’ Capricc”

È stata inaugurata in pieno centro, di fronte al giardino “Giuseppe Coletti”, la nuova panineria “O’ Capricc”, dedicata alla tradizione gastronomica campana. A far da cornice al taglio del nastro, svoltosi alla presenza del sindaco Rosa Piermattei, sono stati i colori, i profumi e i sapori di una regione celebre in tutto il mondo per l’eccellenza dei suoi prodotti.

Ideata e gestita dal settempedano Gianluca Bonifazi insieme alla sua compagna Gianpiera, “O’ Capricc” si propone di valorizzare le tipicità campane attraverso una selezione di panini realizzati con salumi e formaggi, pane artigianale e un minimarket in cui acquistare prodotti di nicchia accuratamente scelti: paste artigianali, conserve, oli extravergine e dolci della tradizione.

“Con l’apertura di O’ Capricc – ha dichiarato il sindaco Rosa Piermattei – San Severino arricchisce ulteriormente la propria offerta enogastronomica. Sono felice che giovani intraprendenti come Gianluca e la sua compagna abbiano scelto la nostra città per portare un’idea innovativa, capace di coniugare qualità e identità culturale. Auguro loro un grande successo e l’invito a tutti i cittadini è di sostenere questa nuova realtà, che saprà diventare un punto di riferimento per chi ama i sapori autentici”.