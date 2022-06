Le telecamere della nuova edizione della fortunata trasmissione televisiva Bell’Italia in Viaggio, condotta da Fabio Troiano e che va in onda ogni domenica alle ore 14 su La7, hanno fatto visita al MAReC, il Museo dell’arte recuperata, allestito nel palazzo vescovile di San Severino.

La trasmissione, emanazione del mensile di turismo “Bell’Italia”, racconta le eccellenze del nostro Paese attraverso la sua bellezza paesaggistica, culturale e artistica. Nelle varie puntate del palinsesto si incrociano territori e culture diverse che rappresentano la vera ricchezza della nostra amata penisola. La puntata con la visita al MAReC andrà in onda domenica 17 luglio.

Il conduttore Fabio Troiano, che è anche sceneggiatore e attore e che è divenuto un volto noto grazie alle fiction Le stagioni del cuore, Ris Delitti imperfetti, Squadra antimafia ma anche ai film L’uomo della fortuna e Santa Maradona, Nati due volte e Upside Down, ha incontrato la direttrice del museo, Barbara Mastrocola, e dialogato a lungo sul significato e sui contenuti della straordinaria esposizione che raccoglie le opere salvate dalle chiese dell’arcidiocesi di Camerino – San Severino salvate dopo le scosse di terremoto del 2016.

Ben 70 capolavori disposti su 13 sale in una struttura, il riaperto palazzo vescovile, dove hanno anche sede depositi e spazi per il restauro ove sono custoditi ben 2.500 oggetti sacri tra quadri, sculture, crocifissi, paramenti e molto altro ancora.

“Una bellissima vetrina per la nostra città, per il MAReC, per la nostra comunità e per le nostre zone così duramente colpite ma che attendono di risollevarsi anche grazie a canali importanti quali il turismo, la cultura, la messa a disposizione e la fruizione di capolavori che tutti ci invidiano”, spiega il sindaco Rosa Piermattei che con l’occasione è tornata di nuovo a ringraziare l’arcivescovo Francesco Massara per l’apertura del Museo dedicato proprio all’arte recuperata.