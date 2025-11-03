Don Aldo Romagnoli taglia il traguardo degli 80 anni: gli auguri della comunità

Sabato 1 novembre al ristorante “Due torri” don Aldo Romagnoli ha festeggiato, assieme ai suoi familiari, a Scout, “Masci”, coro, catechisti, sacerdoti e amici della parrocchia, il traguardo dei suoi 80 anni.

Questa cena è stato un modo per dire un caloroso “grazie”, mai abbastanza grande, a una colonna portante e una figura di riferimento per tutta la nostra comunità settempedana come è stato ed è il “nostro” don Aldo.

Questo traguardo si aggiunge ai 50 anni del gruppo Scout da lui stesso fondato, celebrati appena una settimana fa.

Ma i frutti degli 80 anni di vita e dei 56 anni di sacerdozio di don Aldo Romagnoli non sono solo gli Scout. A questi 80 anni di Dony, infatti, corrispondono 80 anni di… doni che la sua presenza ha portato a tutta la comunità. Una presenza costante e discreta, fatta di disponibilità e di ascolto. Lui sempre pronto a dare un sorriso e una parola di incoraggiamento, sempre pronto a sporcarsi le mani e a spendersi in prima persona in tante attività a servizio della comunità. Il suo è un cuore grande in cui tutti trovano spazio.

Don Aldo è in continuo movimento: in auto, a piedi o in bicicletta tra un impegno e l’altro, a 80 anni, rimane per chi lo incontra lo stesso ragazzo di sempre, che non invecchia mai, suscitando magari anche un pizzico di invidia in chi, correndo dietro a creme, chirurgie o pozioni magiche, non riesce a ottenere lo stesso risultato. Forse che questo amore così grande per tutti e questo sorriso sempre sulle labbra siano il vero elisir dell’eterna giovinezza?

Auguri Dony…