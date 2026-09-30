La Climacalor batte Cus (38-33) e Vigor (34-29) e si aggiudica il 23° Memorial Barone

Battendo in due gare tirate prima il Cus Macerata per 38-33 e successivamente la Vigor Matelica per 34-29 con un poderoso secondo quarto, dopo essere stata sotto di 8 lunghezze (14-22) nel primo, la Climacalor del presidente Enrico Bonci si impone nel triangolare memorial Toti Barone lanciando un chiaro messaggio alle dirette rivali del campionato di Divisione regionale 1 che partirà per i settempedani venerdì prossimo 2 ottobre, alle 21.30, in trasferta con la Sportiva Osimo. «È doveroso secondo la nostra Amministrazione che ha concesso il patrocinio al 23° evento della serie – ha affermato il sindaco Rosa Piermattei, che ha presenziato alla manifestazione con l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, ed il consigliere Alberto Capradossi – ricordare una figura come quella di Antonino Barone che ha dedicato una vita intera all’insegnamento della pallacanestro a San Severino, facendo del bene con la sua opera a tantissimi ragazzi».

Clima agonistico sano, pubblico interessato e sguardi dei tecnici concentrati sulle proprie compagini nell’ultimo rodaggio pre season che è divenuto ormai un cult per gli appassionati della palla a spicchi del comprensorio. Nel match d’apertura la Vigor Matelica di coach Palantrani ha disposto senza eccessive difficoltà del quintetto cussino allenato da Ortenzi, chiudendo i due tempi da 12’ l’uno sul 34-25. Nel secondo confronto il Cus ha serrato le file, costringendo i settempedani di Giacomo Funari al massimo impegno che comunque è valso il successo per 38-33. Nella sfida decisiva fra le due squadre vincenti i primi due confronti la Vigor del pivot settempedano Ciampaglia è partita a razzo, facendo suo il primo periodo per 22-14. Dopodiché, grazie anche a diverse conclusioni pesanti azzeccate e ad una difesa ferrea, il quintetto biancorosso ha iniziato a risalire la china a grandi falcate, impattando e mettendo la freccia per poi controllare la reazione dei matelicesi nel finale, imponendosi quindi per 34-29.

Alla premiazione finale delle squadre ad opera del consigliere Capradossi e della consorte di Barone, Rita Serrani, si è aggiunta quella relativa all’Mvp, il miglior giocatore della kermesse.

La targa è stata consegnata dal papà Giuseppe dello scomparso cultore del basket locale Maurizio Forconi al play-maker settempedano Riccardo Migliorelli, «un ragazzo eccezionale – ha commentato nel dopo gara coach Funari – come del resto tutti gli altri che dal 17 agosto hanno lavorato con grande determinazione. Siamo ancora un po’ discontinui ma sono convinto che pian piano troveremo la giusta alchimia per toglierci qualche soddisfazione».

Luca Muscolini