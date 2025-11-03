“Buon compleanno” ad Aurora Pezzanesi che oggi compie 18 anni

Oggi, lunedì 3 novembre, è una giornata carica di emozioni per Aurora Pezzanesi, che raggiunge il fatidico traguardo dei 18 anni.

Aurora è una ragazza solare, determinata e piena di sogni per il futuro. Frequenta il quinto anno del Liceo Linguistico a Camerino e in questi anni ha saputo farsi voler bene da tutti grazie alla sua gentilezza e al suo sorriso contagioso.

Adesso, con la maggiore età, si aprono per lei nuovi orizzonti e tante esperienze tutte da vivere.

I suoi genitori, orgogliosi di lei, le augurano – assieme a familiari e amici – una giornata indimenticabile e tanta felicità: “Buon compleanno, Aurora, che questi 18 anni siano solo l’inizio di un’avventura fantastica come lo sei tu!”.