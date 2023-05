Alla Rhütten di coach Alberto Sparapassi non bastano il pubblico delle grandi occasioni, il ritrovato palas Ciarapica di nuovo agibile ed uno smisurato orgoglio. A passare a San Severino è di nuovo il Real Basket Club Pesaro, non a caso primo nella regular season del girone settentrionale, che così compie l’opera, eliminando i biancorossi in due sole gare. Il quarto d’avvio sembra riproporre il tema di gara 1 con i biancorossi pesaresi a condurre comodi: +9 al primo intervallo corto, ma nel secondo periodo capitan Cruciani e soci si superano, confezionando un +8 (20-12 nell’unico quarto vinto dai padroni di casa) che li riporta in scia: 35-36 all’intervallo lungo. Nella ripresa qualche errore di troppo al tiro dei settempedani, con l’atavica idiosincrasia nei tentativi dalla lunetta, consente agli ospiti di riprendere il largo (41-51 al 30’). Gli strali arbitrali si abbattono severi sui paladini del pubblico settempedano ed a farne le spese sono quattro colonne del quintetto di Sparapassi che devono lasciare la contesa anzitempo, ma a spostare l’inerzia del match è l’indubbia forza del quintetto ospite, giovane, forte e veloce, che esce con la vittoria che voleva da San Severino. «I ragazzi hanno dato vinta ad una grande prestazione – commenta a caldo il diesse Rhütten, Guido Grillo -; siamo sempre rimasti in partita grazie soprattutto ad una grande difesa. Peccato il 5-14 nei liberi. Resta comunque un’immagine vivida di una stagione migliore della precedente per il risultato ottenuto delle semifinali dei play-off conquistate. Abbiamo un grande gruppo».

RHÜTTEN SAN SEVERINO-REAL BASKET CLUB PESARO 52-70

RHÜTTEN: Severini 4, Cruciani 9, Potenza 10, Massaccesi 11 (2 tiri da 3 punti), Uncini 4, Ortenzi 2, Magnatti 1, Fucili 11 (1t. da 3p.), Cantani, Gharbi, Della Rocca, Grillo. All. Sparapassi.

REAL BASKET CLUB PESARO: Aloi 17 (3t. da 3p.), Ghiselli 6, Sablich 2, Sgarzini 9, Siepi 16 (4t. da 3p.), Dia 8, Colotti 2, Grimaldi 1, Di Francesco 6, Tombari 3, Prenga n.e. All. Luminati

NOTE: parziali 15-24, 20-12, 6-15, 11-19; progressivi 15-24, 35-36, 41-51, 52-70; usciti per 5 falli: Cruciani, Potenza, Uncini e Massaccesi (Rhütten)

Luca Muscolini