C’è anche lo zampino di due settempedani nella storica promozione della Halley Matelica nella serie B del basket nazionale. Sono il veterano Samuele Vissani e il giovane Alessandro Ciampaglia, protagonisti anche ieri sera – mercoledì 8 giugno – nella finale di ritorno contro il Pescara Basket, battuto nettamente (77-49) di fronte a oltre 500 spettatori che gremivano il palasport di Castelraimondo. Fra loro anche molti giunti da San Severino per fare il tifo proprio per Samu e Ale! La Halley aveva già vinto gara1 in Abruzzo e ieri sera è stato un autentico tripudio: al suono della sirena è esplosa la gioia, sostenitori in campo, doccia di spumante per gli artefici del successo, foto e magliette con l’autografo, musica a palla per festeggiare alla grande una promozione a lungo inseguita dal Club matelicese.

L’abbraccio in campo fra tifosi e squadra