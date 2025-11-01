Volley: Modena conferma coach Alberto Giuliani con un biennale fino al 2028

Modena Volley ha annunciato il rinnovo biennale del contratto di coach Alberto Giuliani, che allenerà quindi la squadra gialloblù fino al 2028. Nella conferenza stampa organizzata al PalaPanini, hanno parlato coach Alberto Giuliani e il Ds Alberto Casadei.

“Sono molto contento e felice – ha dichiarato Giuliani -, è da tanto tempo che ne parlavamo e siamo riusciti a sistemare ogni singolo dettaglio. Oltre ad un percorso da portare avanti, abbiamo deciso di proseguire una sinergia tra persone e che funziona con la speranza di arrivare in alto. L’idea è quella di sfruttare il potenziale che ha questa squadra, non so quanto ci vorrà ma posso assicurarvi che la qualità del lavoro è buona e che l’atteggiamento dei ragazzi è positivo. Hanno grande energia ogni giorno, tutto ciò accende la passione anche dentro a noi che svolgiamo questo lavoro e che li alleniamo quotidianamente”.

“Abbiamo deciso di proseguire questo percorso con Giuliani – ha aggiunto Casadei -, volevamo dare un’identità, un’impronta forte al nostro progetto e uniformare la guida tecnica alla squadra dato che tantissimi giocatori hanno contratti pluriennali. Il gruppo ha grande entusiasmo, lo ha mostrato fin dal primo giorno e ha un’attitudine importante al lavoro. La nostra volontà è quella di sviluppare tecnicamente tutti i componenti della squadra e cercare il percorso migliore per farli crescere”.