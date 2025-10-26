Ultime news
All’Università di Pavia Nicoletta Cruciani si laurea in Medicina con 110 e lode ed encomio

26 Ottobre 2025

La giovane Nicoletta Cruciani si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Pavia con 110 e lode ed encomio.

Presso il Dipartimento di Scienze del Sistema nervoso e del Comportamento, ha discusso una tesi dal titolo “Efficacia degli interventi farmacologici non antipsicotici sui sintomi negativi della schizofrenia: una metanalisi di 230 Randomized controlled trials”.

Relatrice la professoressa Laura Fusar Poli, correlatore il dottor Stefano Damiani.

Un traguardo importante, raggiunto in modo davvero brillante dalla neodottoressa Nicoletta, cui vanno le felicitazioni di amici e parenti assieme ai migliori auguri per un radioso futuro in campo professionale.

