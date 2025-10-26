Solo un punto per la Sios contro la Sabini: sciupati tre matchball al tie-break

La Sios Novavetro insegue e riacciuffa due volte l’avversario nel conto dei set, ma sul più bello butta via la vittoria. Al tie-break, infatti, la formazione settempedana è avanti per 14-11, sembra ormai fatta. Invece un inatteso “black out” fa tornare in partita gli ospiti che annullano tre matchball e chiudono la sfida in loro favore con un parziale di 5-0.

Insomma, una sconfitta amara quella maturata contro i dorici al palasport “Ciarapica” di San Severino, dove un buon pubblico ha assistito alla gara valida per la terza giornata del campionato nazionale di serie B maschile. Per l’occasione coach Domizioli ha tenuto precauzionalmente in panchina il forte schiacciatore Skuodis, alle prese con un guaio muscolare, affidandosi ai due schiacciatori settempedani Palazzesi (opposto) e Marinozzi (in banda), quest’ultimo risultato fra i migliori in campo.

La gara è stata giocata a corrente alternata su entrambi i fronti: bene prima gli ospiti, poi bravi i locali, quindi di nuovo più in palla la Sabini, infine la Sios capace di portare la sfida al quinto set. Un’altalena agonistica che alla fine sembrava premiare i ragazzi di Domizioli, se non fosse stato per quei palloni così “caldi” a conclusione del tie-break.

Rimandato, dunque, l’appuntamento con la prima vittoria interna stagionale. Il prossimo turno vedrà la Sios Novavetro impegnata a Forlì contro la Querzoli, sabato 1° novembre.

Il tabellino

2-3

Parziali: 19-25, 25-17, 23-25, 25-18, 14-16.

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO: Martusciello, Menchi, Molinari, Giovagnoli, Palazzesi, Skuodis, Marinozzi, Angelini, Di Tullio, Mosciatti, Plesca (L). All. Domizioli.

PALLAVOLO SABINI CASTELFERRETTI: D’Angelo, Gaggiotti, Giuliani, Schiaratura, Reginelli, Licitra, Mariotti, Cesarini, Giaccaglia, Violini, Freddi, Gasparroni, Giombini (L) Marchetti (L2). All. Silvestrini.

Arbitri: Santini di Pesaro e Piccinini di Rimini.

Durata set: 25′, 26′, 32′, 31′, 21′. Durata totale: 2h e 27′.