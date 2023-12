Il Comune ha emesso un avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi bacheca sotto i portici di Piazza del Popolo.

Chi è già in possesso di autorizzazione in scadenza o chi intende chiedere una nuova autorizzazione per il triennio 2024-2026 dovrà far pervenire all’ente, entro e non oltre il 15 dicembre prossimo, apposita domanda in carta da bollo.

Il modello di domanda può essere richiesto all’ufficio Segreteria, sito al primo piano di palazzo Governatori in via Cesare Battisti, aperto nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 13 e il martedì pomeriggio anche dalle ore 15.30 alle 17.30.

Il bando è disponibile anche sul sito istituzionale del Comune o all’indirizzo

https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/avvisi-cms/avviso-pubblico-per-lassegnazione-degli-spazi-bacheca-sotto-i-portici-di-piazza-del-popol